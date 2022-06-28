Жестокое и позорное нападение: Байден и Макрон отреагировали на удар по Кременчугу

Президент США Джо Байден заявил, что Россия должна понести ответственность за ракетный удар по ТРЦ в Кременчуге. Он выразил поддержку Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Байдена.

Он отметил, что США вместе с союзниками и партнерами будут продолжать привлекать Россию к ответственности за такие зверства и поддерживать оборону Украины.

"Удар России по мирным жителям в торговом центре жесток. Мы солидарны с украинским народом", - заявил он.

Кроме того, Байден отметил, что G7 продлят санкции против России, в частности, это касается "военно-промышленного комплекса Путина".

Также он заверил, что G7 не позволит валютным резервам центрального банка РФ поддерживать "больную экономику" и "лишит Путина ресурсов, необходимых для ведения войны".

Байден добавил, что можно было бы "закрыть глаза на варварскую войну Путина против Украины", и цены на газ не влетели бы вверх, но Америка "поднялась над этим моментом" и "с гордостью" поддерживает Украину.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон в Twitter назвал удар по Кременчугу позорным.

"Бомбардировка ТРЦ в Кременчуге Россией - абсолютный ужас. Мы разделяем боль семей погибших. И гнев на такой позор", - написал он.

В своем сообщении Макрон отметил "Русский народ должен видеть правду" и опубликовал видео последствий бомбардировки ТРЦ.

Обстрел Россией торгового центра в Кременчуге – это полный ужас. Мы разделяем боль семей жертв. И гнев перед лицом такой подлости. Российский народ должен увидеть правду:pic.twitter.com/7drortbGSE — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 27, 2022

Ранее с совместным заявлением выступили лидеры G7. Они заявили, что виновные, в том числе президент РФ Владимир Путин понесут ответственность за нападение на мирных жителей в торговом центре.

Глава МИД Франции Катрин Колонна осудила запуск российской ракеты, которая попала в ТЦ Кременчуга. Она завила, что за эти действия России придется отвечать.

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал ввести санкции против России и прекратить звонить по телефону в Кремль.

Президент Украины отреагировал на ракетный удар по ТРЦ, назвав россиян отмороженными.

Напомним, число погибших в Кременчуге возросло до 16. Также известно о почти 60 раненых.

Последние новости об ударе по Кременчугу можно прочитать в материале РБК-Украина.

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