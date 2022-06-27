Россияне нанесли удар по Кременчугу, в Полтаве слышали взрывы
Россияне снова нанесли ракетный удар по Кременчугу. Также в Полтаве были слышны взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Полтавской ОВА Дмитрия Лунина.
"Прилеты" по Кременчугу. Детали позже. Остаемся в укрытиях!". - написал Лунин.
Мэр Полтавы Александр Мамай сообщил, что в городе слышны взрывы.
"Полтавчане, в городе слышны взрывы. Оставайтесь в укрытиях. Выясняем детали", - написал Мамай.
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Позже глава Полтавской ОВА добавил, что в Кременчуге было попадание в гражданский объект.
"К сожалению, есть пострадавшие. Больше подробностей впоследствии", - написал Лунин.
Взрывы в Полтаве
"Жители Полтавы могли слышать звуки взрывов во время последней воздушной тревоги. Однако информации о попадании вражеских ракет нет", - сообщил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин.
Напомним, россияне не впервые обстреливают Кременчуг. Последний раз ракетный удар был нанесен по НПЗ.
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