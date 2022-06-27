Россияне нанесли удар по Кременчугу, в Полтаве слышали взрывы

Россияне снова нанесли ракетный удар по Кременчугу. Также в Полтаве были слышны взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Полтавской ОВА Дмитрия Лунина.

"Прилеты" по Кременчугу. Детали позже. Остаемся в укрытиях!". - написал Лунин. Мэр Полтавы Александр Мамай сообщил, что в городе слышны взрывы. "Полтавчане, в городе слышны взрывы. Оставайтесь в укрытиях. Выясняем детали", - написал Мамай. Обновлено. Позже глава Полтавской ОВА добавил, что в Кременчуге было попадание в гражданский объект. "К сожалению, есть пострадавшие. Больше подробностей впоследствии", - написал Лунин. Взрывы в Полтаве "Жители Полтавы могли слышать звуки взрывов во время последней воздушной тревоги. Однако информации о попадании вражеских ракет нет", - сообщил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин.