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Россияне нанесли удар по Кременчугу, в Полтаве слышали взрывы

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Украина, Понедельник 27 июня 2022 16:10
Россияне нанесли удар по Кременчугу, в Полтаве слышали взрывы Фото: ракетный удар по Кременчугу (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

Россияне снова нанесли ракетный удар по Кременчугу. Также в Полтаве были слышны взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Полтавской ОВА Дмитрия Лунина.

"Прилеты" по Кременчугу. Детали позже. Остаемся в укрытиях!". - написал Лунин.

Мэр Полтавы Александр Мамай сообщил, что в городе слышны взрывы.

"Полтавчане, в городе слышны взрывы. Оставайтесь в укрытиях. Выясняем детали", - написал Мамай.

Обновлено.

Позже глава Полтавской ОВА добавил, что в Кременчуге было попадание в гражданский объект.

"К сожалению, есть пострадавшие. Больше подробностей впоследствии", - написал Лунин.

Взрывы в Полтаве

"Жители Полтавы могли слышать звуки взрывов во время последней воздушной тревоги. Однако информации о попадании вражеских ракет нет", - сообщил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин.

Напомним, россияне не впервые обстреливают Кременчуг. Последний раз ракетный удар был нанесен по НПЗ.

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