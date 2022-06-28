Удар по ТРЦ в Кременчуге и бесплатные "Байрактары" для Украины: новости за 27 июня

Российские войска нанесли ракетный удар по Кременчугу, компания Baykar бесплатно предоставит Украине три "Байрактара", Россия оказалась в состоянии дефолта. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 27 июня - в материале РБК-Украина.

Российская авиация ударила по ТРЦ в Кременчуге

Российские войска в понедельник, 27 июня, нанесли ракетный удар по Кременчугу (Полтавская область). Одна из ракет попала в торгово-развлекательный центр, в результате есть погибшие и раненые. На данный момент количество погибших достигло 15 человек. Также известно о 59 пострадавших. 25 из них были госпитализированы, один человек погиб в больнице. Согласно предварительным оценкам, на момент удара в торговом центре "Амстор" находились более тысячи гражданских.

Крылатые ракеты запустили со стратегических бомбардировщиков в Курской области. Всего было выпущено две ракеты, вторая попала в городской стадион.

Компания Baykar бесплатно предоставит Украине три "Байрактара"

Турецкая компания Baykar решила предоставить Украине три безпилотника "Байрактар" бесплатно. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Baykar в Twitter.

Отмечается, что Baykar осведомлена, что кампания по сбору средств под названием "Народный Bayraktar" успешно собрала сумму для приобретения нескольких БПЛА Bayraktar ТВ2 для защиты Украины. "Компания Baykar не будет принимать оплату за TB2 и бесплатно отправит 3 БПЛА на украинский фронт", - отметили в компании. При этом Baykar просит направить собранные средства на помощь в борьбе народу Украины.

Угроза ракетных ударов из Беларуси и вражеские наступления на ряде направлений: сводка Генштаба

Российские военные продолжают штурмовать на фронте и достигли частичных успехов на нескольких направлениях. Сейчас существует угроза продолжения ракетных ударов с территории Беларуси.

Подробности – в материале РБК-Украина.

G7 ударят по России новыми санкциями: полный список

Лидеры стран G7 на саммите в Германии утвердили новые санкции против России. В США прогнозируют, что инфляция в РФ вырастет более чем на 20%.

Подробности – в материале РБК-Украина.

Россия оказалась в состоянии дефолта

В России наступил первый дефолт по внешним обязательствам с 1918 года, когда захватившие власть большевики отказались платить по долгам. Спустя сто лет кремлевский режим снова изолировал себя от всего мира.

Формально дефолт России наступил 26 июня, когда истек 30-дневный льготный период выплате 100 млн долларов процентов по евробондам. До этого Россия изо всех сил пыталась проводить платежи по облигациям на сумму 40 млрд долларов с момента своего вторжения в Украину 24 февраля. Однако попытки избежать дефолта столкнулись с непреодолимым препятствием в конце мая, когда Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) фактически заблокировало Москву от платежей.

Цуренко с уверенной победы стартовала на Уимблдоне-2022

Украинка Леся Цуренко в первом круге основной сетки Уимблдонского турнира обыграла британку Джоди Барредж в двух партиях.

Подробности – в материале РБК-Украина.

Сильная жара ударит по всем областям Украины: где припечет особенно сильно

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