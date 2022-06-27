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G7 ударят по России новыми санкциями: полный список

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Вашингтон, Понедельник 27 июня 2022 15:18
G7 ударят по России новыми санкциями: полный список Фото: лидеры G7 согласовали новые санкции против России (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Лидеры стран G7 на саммите в Германии утвердили новые санкции против России. В США прогнозируют, что инфляция в РФ вырастет более чем на 20%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"США объединили более 30 союзников и партнеров, чтобы возложить на Россию огромные расходы. Возглавляемая США коалиция продолжит усиливать давление на президента России Владимира Путина", - говорится в сообщении.

В администрации Байдена отметили, что за последние месяцы экспорт в Россию, в том числе важных технологий, сократился на 97%.

Санкции за военные преступления РФ

За нарушение суверенитета, территориальной целостности и политической независимости Украины более 500 российских чиновников попадут под визовые ограничения США.

Кроме того, готовятся санкции против частных военных компаний и российских воинских частей, а также самопровозглашенных "чиновников" так называемых администраций в оккупированных населенных пунктах Украины.

Золото и оборонный сектор

США собирается ограничить доступ к американским товарам и технологиям компаниям, которые поддерживают РФ. Также Вашингтон введет санкции против юрлиц и компаний, помогающим Кремлю обходить санкции.

Кроме того, Минфин США запретит ввозить в страну российское золото. Данное ограничение могут ввести и другие страны "Большой семерки".

Также G7 ограничат цепочки поставок в оборонном секторе России. Планируются санкции в отношении предприятий, исследовательских организаций и лиц, связанных с военным сектором.

Вашингтон увеличит пошлины на более чем 570 категорий российских товаров стоимостью около 2,3 млрд долларов. Лидеры G7 будут добиваться разрешения использовать доходы, полученные от пошлин для помощи Украине и оплаты ее военных расходов за счет России.

Напомним, что G7 изучат перспективы использования замороженных активов России для оказания помощи Украине.

Также ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский во время обращения к лидерам "Большой семерки" заявил, что война должна завершиться до зимы.

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G7 Соединенные Штаты Америки Санкции против России
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