Россия оказалась в состоянии дефолта: что будет значить для Кремля невыплата долга

В России наступил первый дефолт по внешним обязательствам с 1918 года, когда захватившие власть большевики отказались платить по долгам. Спустя сто лет кремлевский режим снова изолировал себя от всего мира.

Момент дефолта

Формально дефолт России наступил 26 июня, когда истек 30-дневный льготный период выплате 100 млн долларов процентов по евробондам. До этого Россия изо всех сил пыталась проводить платежи по облигациям на сумму 40 млрд долларов с момента своего вторжения в Украину 24 февраля. Однако попытки избежать дефолта столкнулись с непреодолимым препятствием в конце мая, когда Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) фактически заблокировало Москву от платежей.

"С марта мы думали, что российский дефолт, вероятно, неизбежен, и вопрос заключался в том, когда именно. OFAC вмешалось, чтобы ответить на этот вопрос для нас, и теперь дефолт наступил", - сказал Деннис Храницки, глава отдела судебных разбирательств в юридической фирме Quinn Emanuel.

Кремль пытается заплатить

Широкомасштабные санкции фактически отрезали страну от мировой финансовой системы и сделали ее активы токсичными для большинства инвесторов. Кремль неоднократно заявлял, что у России нет оснований для дефолта, но он не может отправить деньги держателям облигаций из-за санкций, обвиняя Запад в попытке довести ее до искусственного дефолта.

Министерство финансов России заявило, что провело платежи в свой национальный расчетный депозитарий (НРД) в евро и долларах, утверждая, что оно выполнило свои обязательства. Источники сообщили Reuters, что некоторые тайваньские держатели облигаций не получили выплаты в понедельник.

В последние дни Москва изо всех сил пыталась найти способы справиться с предстоящими платежами и избежать дефолта.

Президент Владимир Путин подписал в прошлую среду указ о запуске временных процедур и предоставлении правительству 10 дней на выбор банков для проведения платежей по новой схеме, предполагая, что Россия будет считать свои долговые обязательства выполненными, когда она выплатит держателям облигаций в рублях.

Просроченная лицензия OFAC не единственное препятствие, с которым сталкивается Россия, поскольку в начале июня Европейский Союз ввел санкции против НРД, назначенного Россией агента по ее еврооблигациям.

Последствия дефолта

Хотя формальный дефолт был бы в значительной степени символическим, учитывая, что в настоящее время Россия не может брать международные займы, да и не нуждается в них благодаря обильным доходам от экспорта нефти и газа, сам факт дефолта повысит ее стоимость заимствований в будущем.

До вторжения в Украину суверенный дефолт казался немыслимым, поскольку незадолго до этого Россия имела рейтинг инвестиционного уровня. Дефолт также является необычным, поскольку у Москвы есть средства для обслуживания своего долга.

Как отметил заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован, дефолт - это сильный удар по имиджу России на финансовых рынках, который обычно закрывает для страны выход на внешние рынки на многие годы. "Кто-то может сказать, что Россия его и не имеет после начала войны. Это правда, но дефолт приводит к тому, что вернуться на цивилизованный финансовый рынок даже после войны им будет очень тяжело, особенно учитывая, что мировые инвестиционные банки, рейтинговые агентства и аудиторские компании Большой четверки тоже ушли с их рынка и не скоро вернутся", - добавил он.

По его словам, когда после смены режимов в России и выплат послевоенных репараций Украине инфраструктуру фондового рынка начнут восстанавливать, на это уйдут годы, и Россия начнет свой путь с мусорного статуса своего долга.

Предыдущие дефолты России

Россия уже проходила как минимум два дефолта в своей новейшей истории, напомнил Рашкован. Во-первых, в 1991 году Россия пыталась отказаться платить по части международных долгов, которые она получила после распада СССР. Тогда речь шла где-то о 100 млрд долларов. Россия говорила, что такой страны как СССР не существует, поэтому выполнять кредитные обязательства по их долгу они не будут. Парижский клуб кредиторов тогда заставил Россию признать часть долгов советской империи, и в 1996 году они долги реструктурировали.

На фоне падения мировых цен на нефть в 1998 году российские власти не смогли обслуживать уже свой внутренний долг. Правительство России финансировалось короткими внутренними бумагами ГКО, доходность по которым очень возросла. 17 августа 1998 года Россия остановила платежи по внутреннему долгу на 40 млрд долларов и девальвировала рубль.

Но свои внешние финансовые обязательства Россия раньше выполняла. Сейчас это первый дефолт России по внешнему долгу с февраля 1918 года. Долг России тогда можно оценить в размере 500 млрд долларов в ценах 2020 года.