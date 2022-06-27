Компания Baykar бесплатно предоставит Украине три "Байрактара"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Baykar в Twitter .

Отмечается, что Baykar осведомлена, что кампания по сбору средств под названием "Народный Bayraktar" успешно собрала сумму для приобретения нескольких БПЛА Bayraktar ТВ2 для защиты Украины.

"Компания Baykar не будет принимать оплату за TB2 и бесплатно отправит 3 БПЛА на украинский фронт", - отметили в компании.

При этом Baykar просит направить собранные средства на помощь в борьбе народу Украины.