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Компания Baykar бесплатно предоставит Украине три "Байрактара"

Новина українською →
Турция, Понедельник 27 июня 2022 21:22
Компания Baykar бесплатно предоставит Украине три "Байрактара" Фото: компания Baykar предоставит Украине три беспилотника бесплатно (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Турецкая компания Baykar решила предоставить Украине три безпилотника "Байрактар" бесплатно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Baykar в Twitter.

Отмечается, что Baykar осведомлена, что кампания по сбору средств под названием "Народный Bayraktar" успешно собрала сумму для приобретения нескольких БПЛА Bayraktar ТВ2 для защиты Украины.

"Компания Baykar не будет принимать оплату за TB2 и бесплатно отправит 3 БПЛА на украинский фронт", - отметили в компании.

При этом Baykar просит направить собранные средства на помощь в борьбе народу Украины.

Компания Baykar бесплатно предоставит Украине три &quot;Байрактара&quot;

Напомним, украинцы за три дня собрали 600 миллионов гривен для фонда Сергея Притулы, чтобы приобрести беспилотники "Байрактар" для ВСУ.

Кроме того, Турция решили бесплатно передать Украине "Байрактар", на который собирала деньги Литва.

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