ru ua
Пн, 27 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Цуренко с уверенной победы стартовала на Уимблдоне-2022

Новина українською →
Соединенное Королевство, Понедельник 27 июня 2022 15:51
Цуренко с уверенной победы стартовала на Уимблдоне-2022 Фото: Леся Цуренко (слева) (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорцив

Украинка Леся Цуренко в первом круге основной сетки Уимблдонского турнира обыграла британку Джоди Барредж в двух партиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Уимблдон-2022, женщины, 1/64 финала

Барредж – Цуренко – 0:2 (2:6, 3:6)

Опытная украинка справилась с британкой из второй сотни рейтинга за два сета. Правда, поединок затянулся из-за привычного британского дождя под занавес первой партии.

Цуренко в стартовом сете взяла уже вторую подачу соперницы и создала задел для спокойной "работы" над победой. После дождевой паузы украинская теннисистка еще раз взяла гейм на подаче Барредж и спокойно довела партию до победы.

Второй сет получился более ожесточенным. Соперницы шли ровно, пока Цуренко не оформила брейк при счете 3:3. Барредж попыталась навязать борьбу, но проиграла еще два гейма подряд и "переехала" в категорию зрителей турнира.

В следующем круге Цуренко может стать участницей первого украинского противостояния на Уимблдоне-2022. Там она встретится с победительницей пары соотечественницы Калининой и венгерки Бондар.

К слову, украинский тренер Ребров продолжит работу в Эмиратах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис Уимблдон
NEWS
Буданов объяснил, почему Россия не пойдет на вывод войск из Украины
Буданов объяснил, почему Россия не пойдет на вывод войск из Украины
DAILY
Александр Завитневич: Половина российских генералов уже должна была бы застрелиться
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Александр Завитневич: Половина российских генералов уже должна была бы застрелиться