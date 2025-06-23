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Удар по святині: у Білій Церкві під час атаки РФ пошкоджено храм (фото)

Понеділок 23 червня 2025 13:18
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Удар по святині: у Білій Церкві під час атаки РФ пошкоджено храм (фото) У Білій Церкві атака РФ пошкодила Спасо-Преображенський собор (фото: commons.wikimedia.org/Ростислав Маленков)
Автор: Ірина Костенко

Внаслідок атаки РФ на Київську область в ніч на понеділок, 23 червня, постраждав православний храм у місті Біла Церква - Спасо-Преображенський кафедральний собор.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію священнослужителя, волонтера і капелана ЗСУ Миколи Гопайнича у Facebook.

Що відомо про пошкодження собору в Білій Церкві

Згідно з інформацією священнослужителя, внаслідок нічної російської атаки "шахедами" у Білій Церкві постраждав Спасо-Преображенський собор.

Удар по святині: у Білій Церкві під час атаки РФ пошкоджено храм (фото)Публікація Гопайнича (скриншот: facebook.com/mukola.gopajnuch)

Автор допису поділився також низкою світлин, на яких можна побачити наслідки ворожої атаки.

Удар по святині: у Білій Церкві під час атаки РФ пошкоджено храм (фото)

Удар по святині: у Білій Церкві під час атаки РФ пошкоджено храм (фото)

Удар по святині: у Білій Церкві під час атаки РФ пошкоджено храм (фото)Наслідки атаки РФ у соборі в Білій Церкві (фото: facebook.com/mukola.gopajnuch)

Дещо згодом інформацію про пошкодження собору підтвердив митрополит Білоцерківський Євстратій (в миру - Іван Володимирович Зоря).

"Сьогодні вночі Біла Церква зазнала російської атаки. Постраждала низка будівель цивільної інфраструктури та житлових будинків. На жаль, є постраждалі", - написав він.

Зоря уточнив, що кафедральний Спасо-Преображенський собор зазнав пошкоджень "від вибухових хвиль російської атаки".

Удар по святині: у Білій Церкві під час атаки РФ пошкоджено храм (фото)Публікація митрополита (скриншот: facebook.com/yevstr)

Варто зазначити, що Спасо-Преображенський кафедральний собор у Білій Церкві - культова споруда, збудована у 1833-1839 роках у стилі класицизму у дворі напівзруйнованої Микільської церкви.

29 червня 2023 року, згідно з рішенням Білоцерківської міської ради, Спасо-Преображенський собор і Микільську церкву було передано в користування єпархії ПЦУ.

Нагадаємо, в ніч на понеділок, 23 червня, РФ здійснила масовану комбіновану атаку на місто Київ і Київську область. Внаслідок обстрілу було зафіксовано пожежі, пошкодження будинків і авто. Є постраждалі й загиблі.

Відомо, що у столиці під час нічного обстрілу росіяни пошкодили електричні мережі.

За словами міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, найтяжчі наслідки - в Шевченківському районі Києва, де було зруйновано цілий під'їзд житлової багатоповерхівки.

У Білоцерківському районі було пошкоджено приватні будинки та багатоквартирний будинок. Зруйновано будівлю готелю, де знаходився медичний заклад.

Згідно з інформацією очільника Київської ОВА Миколи Калашника, "внаслідок ворожої атаки в Білоцерківському районі від отриманого поранення загинула жінка 1957 року народження".

В цілому цієї ночі РФ запустила по території України понад 350 безпілотників, балістичні та крилаті ракети.

Читайте також, як росіяни цинічно поширюють фейк про загибель людей у Києві від "ракети ППО".

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