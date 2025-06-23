Сотні дронів, балістика та крилаті ракети: чим РФ атакувала Україну в ніч на 23 червня

Російська Федерація у ніч на понеділок, 23 червня, запустила по території України понад 350 безпілотників типу "Шахед", балістичні та крилаті ракети. Основний напрямок удару - Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Повітряних сил.

Зафіксовано прямі влучання засобів повітряного нападу противника у 6 локаціях, а також падіння збитих цілей або уламків на 25 локаціях у місті Київ та Київській області.

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною знешкоджено 354 засоби повітряного нападу противника, 158 збито вогневими засобами, 196 - локаційно втрачені:

У ніч на 23 червня, з 20:00 22 червня, противник атакував 368 засобами повітряного нападу:

Атака на Київ та область 23 червня

Нагадаємо, ввечері неділі, 22 червня, російська армія розпочала масовану комбіновану атаку по території України. Зокрема, окупанти атакували Київ та Київську область дронами та балістичними ракетами. Було зафіксовано пошкодження у багатьох районах столиці та кількох населених пунктах регіону.

За останньою інформацією вже відомо про 6 загиблих.

Окрім цього під час атаки було пошкоджено інфраструктуру станції метрополітену "Святошин".

Детальніше про наслідки масованої атаки по Києву - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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