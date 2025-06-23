У Києві під час нічного обстрілу росіяни пошкодили електричні мережі

Під час чергового нічного обстрілу Києва російські терористи пошкодили електричні мережі столиці й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДТЕК.

Зазначається, що вночі електрикам вдалось повернути енергопостачання більше 300 оселям за резервними схемами. Наразі всі домівки залишаються зі світлом.

"Чергова надзвичайно важка ніч для столиці. Постраждали також електричні мережі, зокрема один з трансформаторних пунктів ДТЕК", - пише ДТЕК.

Обстріл Києва у ніч на 23 червня

Цієї ночі ворог здійснив чергову комбіновану атаку проти України. Найбільше від обстрілу постраждав Київ та Київська область, проти яких терористи застосували безпілотні літальні апарати (БпЛА) й балістичні ракети.

Станом на зараз відомо про сім загиблих, серед яких:

шестеро загиблих у Києві;

один загиблий у Білій Церкві.

Внаслідок обстрілу у Києві постраждали 31 людина.

Детальніше про наслідки масованої атаки по Києву - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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