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Зруйновано цілий підʼїзд. Руйнівні наслідки обстрілу Шевченківського району Києва (фоторепортаж)

Понеділок 23 червня 2025 08:12
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Зруйновано цілий підʼїзд. Руйнівні наслідки обстрілу Шевченківського району Києва (фоторепортаж) Фото: наслідки атаки РФ по будинку у Шевченівському районі Києва (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 23 червня росіяни комбіновано атакували Київ дронами і ракетами. У Шевченківському районі через обстріл зруйновано будинок.

РБК-Україна провело фоторепортаж та дізналося перші подробиці щодо ворожої атаки в цьому місці.

Зазначимо, що наслідки зафіксовано у багатьох районах столиці. Однак найтяжчі, як інформував керівник МВС Ігор Клименко - в Шевченківському.

Зокрема, там зруйновано цілий під'їзд житлової багатоповерхівки. Відомо про 4 загиблих. Працівники ДСНС врятували 10 поранених людей. Всім їм надається медична допомога.

За інформацією мера Києва Віталія Кличка, у Шевченківському районі столиці загинули 5 людей. Однак у коментарі журналістам керівниця прес-служби ДСНС Світлана Водолага уточнила, що в Києві 4 загиблих, і ще 1 людина загинула у Київській області.

Також вона розповіла, що в Шевченківському районі, де був приліт, потрібно зрізати дерева та вивозити авто.

Зокрема, це необхідно для того, щоб туди заїхала інженерна техніка, яка допоможе пришвидшити розбір завалів.

Обстріл Києва та області

Нагадаємо, що цієї ночі росіяни масовано атакували Київ і Київську область дронами. Крім того, ворог двічі запускав ракети в напрямку столиці.

Унаслідок обстрілів у багатьох районах Києва було зафіксовано пожежі, пошкодження будинків та автомобілів, а також є загиблі та постраждалі.

Крім того, маса наслідків є і в Київській області. Крім руйнувань і пожеж теж були жертви.

Детальніше про наслідки російської атаки по Києву - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Київ Війна в Україні
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Зруйновано цілий підʼїзд. Руйнівні наслідки обстрілу Шевченківського району Києва (фоторепортаж)
Зруйновано цілий підʼїзд. Руйнівні наслідки обстрілу Шевченківського району Києва (фоторепортаж)
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