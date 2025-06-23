Удар по святыне: в Белой Церкви во время атаки РФ поврежден храм (фото)

В результате атаки РФ на Киевскую область в ночь на понедельник, 23 июня, пострадал православный храм в городе Белая Церковь - Спасо-Преображенский кафедральный собор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию священнослужителя, волонтера и капеллана ВСУ Николая Гопайнича в Facebook.

29 июня 2023 года, согласно решению Белоцерковского городского совета, Спасо-Преображенский собор и Никольская церковь были переданы в пользование епархии ПЦУ.

Стоит отметить, что Спасо-Преображенский кафедральный собор в Белой Церкви - культовое сооружение, построенное в 1833-1839 годах в стиле классицизма во дворе полуразрушенной Никольской церкви.

Зоря уточнил, что кафедральный Спасо-Преображенский собор получил повреждения "от взрывных волн российской атаки".

"Сегодня ночью Белая Церковь подверглась российской атаке. Пострадал ряд зданий гражданской инфраструктуры и жилых домов. К сожалению, есть пострадавшие", - написал он.

Несколько позже информацию о повреждении собора подтвердил митрополит Белоцерковский Евстратий (в миру - Иван Владимирович Зоря).

Последствия атаки РФ в соборе в Белой Церкви (фото: facebook.com/mukola.gopajnuch)

Автор поста поделился также рядом фотографий, на которых можно увидеть последствия вражеской атаки.

Согласно информации священнослужителя, в результате ночной российской атаки "шахедами" в Белой Церкви пострадал Спасо-Преображенский собор.

Напомним, в ночь на понедельник, 23 июня, РФ осуществила массированную комбинированную атаку на город Киев и Киевскую область. В результате обстрела были зафиксированы пожары, повреждения домов и авто. Есть пострадавшие и погибшие.

Известно, что в столице во время ночного обстрела россияне повредили электрические сети.

По словам министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, самые тяжелые последствия - в Шевченковском районе Киева, где был разрушен целый подъезд жилой многоэтажки.

В Белоцерковском районе были повреждены частные дома и многоквартирный дом. Разрушено здание гостиницы, где находилось медицинское учреждение.

Согласно информации главы Киевской ОВА Николая Калашника, "в результате вражеской атаки в Белоцерковском районе от полученного ранения погибла женщина 1957 года рождения".

В целом этой ночью РФ запустила по территории Украины более 350 беспилотников, баллистические и крылатые ракеты.

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