"Заплатить високу ціну": Ізраїль назвав наступну мішень після вбивства Хаменеї

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Ізраїлю Ісраеля Каца, яку наводить видання The Times of Israel.

Кац заявив, що генеральний секретар "Хезболли" Наїм Касем став мішенню після того, як терористична група вночі обстріляла Ізраїль ракетами та безпілотниками.

"Терористична організація "Хезболла" заплатить високу ціну за обстріл Ізраїлю, а генеральний секретар "Хезболли" Наїм Касем, який прийняв рішення про обстріл під тиском Ірану, відтепер є мішенню для знищення", - сказав він.

Міністр додав, що той, хто піде шляхом колишнього верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, "незабаром опиниться разом з ним у глибинах пекла разом із усіма, кого усунули з осі зла".