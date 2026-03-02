ua en ru
"Заплатить високу ціну": Ізраїль назвав наступну мішень після вбивства Хаменеї

Понеділок 02 березня 2026 12:43
"Заплатить високу ціну": Ізраїль назвав наступну мішень після вбивства Хаменеї Фото: Ісраель Кац, міністр оборони Ізраїлю (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Лідер терористів "Хезболли" Наїм Касем став наступною мішенню Ізраїля після вбивства верховного лідера Ірану - аятоли Алі Хаменеї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Ізраїлю Ісраеля Каца, яку наводить видання The Times of Israel.

Кац заявив, що генеральний секретар "Хезболли" Наїм Касем став мішенню після того, як терористична група вночі обстріляла Ізраїль ракетами та безпілотниками.

"Терористична організація "Хезболла" заплатить високу ціну за обстріл Ізраїлю, а генеральний секретар "Хезболли" Наїм Касем, який прийняв рішення про обстріл під тиском Ірану, відтепер є мішенню для знищення", - сказав він.

Міністр додав, що той, хто піде шляхом колишнього верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, "незабаром опиниться разом з ним у глибинах пекла разом із усіма, кого усунули з осі зла".

Що передувало

"Хезболла", ліванська шиїтська воєнізована група, яку підтримує Іран, раніше випустила ракети по ізраїльському місту Хайфа.

Як причину атаки назвали "помсту за кров верховного лідера мусульман Алі Хаменеї". Під час обстрілу було завдано удару по об’єкту ППО на південь від Хайфи.

У ніч на 2 березня Армія оборони Ізраїлю у відповідь завдала удару по цілях у Лівані - зокрема по контрольованих "Хезболлою" південних передмістях Бейрута та на півдні країни.

Це наймасштабніша ізраїльська атака на передмістя ліванської столиці з 2024 року.

Також ЦАХАЛ оголосив про початок наступу на "Хезболлу" та готується до затяжних боїв.

Нагадаємо, що верховного лідера Ірану, аятолу Алі Хаменеї, було вбито у суботу, 28 лютого, під час серії ударів Ізраїлю та США. Крім нього загинула також низка високопоставлених командирів Корпусу вартових Ісламської революції.

