Удар по своим? В США подтвердили потерю трех истребителей над Кувейтом

В Соединенных Штатах подтвердили потерю трех истребителей F-15E в воздушном пространстве Кувейта. Не исключено, что самолеты были сбиты "дружественными" системами ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Центрального командования США.

"1 марта в 23:03 по восточному времени три американских истребителя F-15E Strike Eagle, летевших в поддержку операции "Эпическая ярость", были сбиты над Кувейтом", - сообщили в Центральном командовании США.

Отмечается, что самолеты, вероятно, были уничтожены "дружественным огнем".

Ранее в Минобороны Кувейта сообщили, что несколько американских военных самолетов "потерпели авиакатастрофу" в воздушном пространстве Кувейта, все члены экипажа выжили.

Также известно, что соответствующие органы немедленно начали поисково-спасательные операции, экипажи уже доставлены в больницы.

Что известно о F-15E

F-15E Strike Eagle - это американский двухместный многоцелевой истребитель, созданный на базе F-15. Он был разработан в 1980-х годах для нанесения авиаударов по высокозащищенным целям без применения самолетов сопровождения или радиоэлектронной борьбы.

Самолеты этого типа применялись в боевых операциях на территории Ирака, Югославии, Афганистана, Йемена и Ливии.

Основной пользователь самолетов этого типа - это американские воздушные силы, кроме того F-15E поставлялся на экспорт в Израиль, Саудовскую Аравию, Южную Корею и Сингапур. Всего произведено около 500 самолетов этого типа.