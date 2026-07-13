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Удар по судну на Одещині: кількість жертв серед екіпажу зросла

21:10 13.07.2026 Пн
2 хв
Семеро людей перебувають у лікарні
aimg Валерій Ульяненко
Удар по судну на Одещині: кількість жертв серед екіпажу зросла Ілюстративне фото: кількість загиблих внаслідок удару по судну на Одещині зросла (Getty Images)
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На Одещині зросла кількість загиблих і постраждалих внаслідок удару Росії по торговельному судну, яке перебувало у порту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Одеської ОВА Олега Кіпера в Telegram.

"До 12 зросла кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по комерційному судну в Одеському районі. П’ятеро людей загинуло. Усі загиблі та постраждалі - члени екіпажу", - зазначив він.

Крім того, госпіталізовані семеро людей - лікарі оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Також п'ятеро постраждалих отримали медичну допомогу амбулаторно.

Що передувало

Російські окупанти вдарили по торговельному судну під прапором Того, яке перебувало в українському порту та розвантажувало мінеральні добрива. Влучання припало на надбудову корабля, внаслідок чого там спалахнула пожежа.

Нагадаємо, 22 червня російські війська атакували дронами торговельне судно VICTRESS, яке належить Туреччині та ходило під прапором Панами. Унаслідок удару на борту виникла пожежа. Загинув 58-річний кухар, ще вісьмох членів екіпажу евакуювали на рятувальному плоту.

Того ж дня під російську атаку також потрапили цивільні судна, що ходили під прапорами Палау та Белізу.

Крім того, 19 червня російські дрони завдали ударів по двох цивільних суднах у Чорному морі, які перебували під прапорами Панами та Сент-Кітс і Невіс.

На одному із суден загинув член екіпажу, ще двоє моряків зазнали поранень. На іншому легкі травми отримали троє членів екіпажу.

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