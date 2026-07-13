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Удар по судну в Одесской области: количество жертв среди экипажа возросло

21:10 13.07.2026 Пн
2 мин
Семь человек находятся в больнице
aimg Валерий Ульяненко
Удар по судну в Одесской области: количество жертв среди экипажа возросло Иллюстративное фото: количество погибших в результате удара по судну в Одесской области возросло (Getty Images)
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В Одесской области возросло число погибших и пострадавших в результате удара России по торговому судну, которое находилось в порту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Одесской ОВА Олега Кипера в Telegram.

"До 12 возросло количество пострадавших в результате вражеского удара по коммерческому судну в Одесском районе. Пять человек погибли. Все погибшие и пострадавшие - члены экипажа", - отметил он.

Кроме того, госпитализированы семь человек - врачи оценивают их состояние как средней тяжести. Также пятеро пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно.

Что предшествовало

Российские оккупанты ударили по торговому судну под флагом Того, которое находилось в украинском порту и разгружало минеральные удобрения. Попадание пришлось на надстройку корабля, в результате чего вспыхнул пожар.

Напомним, 22 июня российские войска атаковали дронами торговое судно VICTRESS, принадлежащее Турции и ходившее под флагом Панамы. В результате удара на борту возник пожар. Погиб 58-летний повар, еще восемь членов экипажа были эвакуированы на спасательном плоту.

В тот же день под российскую атаку попали гражданские суда, ходившие под флагами Палау и Белиза.

Кроме того, 19 июня российские дроны нанесли удары по двум гражданским судам в Черном море, находившимся под флагами Панамы и Сент-Китс и Невис.

На одном из судов погиб член экипажа, еще два моряка получили ранения. На другом легкие травмы получили три члена экипажа.

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