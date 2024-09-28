Удар "Шахедів" по лікарні в Сумах: кількість жертв зросла
Сьогодні російська армія вдарила по медичному закладу в Сумах. Наразі відомо, що вже 10 людей загинули від ворожого удару.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.
"Станом на 20:00, 28 вересня внаслідок ворожого авіаційного удару по місту Суми загинуло 10 людей", - повідомили в ОВА.
За даними адміністрації, поранення різного ступеня тяжкості отримали 22 людини:
- 15 осіб госпіталізовано, з них 5 перебувають у важкому стані.
- 7 постраждалих отримують амбулаторне лікування.
Усі пацієнти лікарні, яка була пошкоджена ворогом, евакуйовані в інші заклади охорони здоров'я. Постраждалим людям надано необхідну допомогу і забезпечено відповідні умови перебування з урахуванням поранень та діагнозів
Удар по Сумах
РБК-Україна раніше писало, що росіяни вдарили по медустанові у Сумах. Все, що наразі відомо про подвійний удар по медустанові, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
ДСНС показала момент повторного удару "Шахедом" по лікарні в Сумах
Водночас ми підготували окремий матеріал, в якому зібрали все про наслідки нічного обстрілу України.
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