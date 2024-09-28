Подвійний удар по медустанові, загиблі та поранені: що відомо про ранковий обстріл Сум

Вранці 28 вересня окупанти двічі поспіль ударили по медустанові у Сумах. На момент атаки там знаходилося майже 90 пацієнтів, вже є жертви та багато поранених.

РБК-Україна зібрало все, що відомо про атаку на даний момент.

Загроза дронів та вибухи у Сумах

Близько 6:25 в частині регіонів України було оголошено тривогу в частині областей. Військові попереджали про загрозу ударних БПЛА для Сумської, Харківської та Полтавської областей.

Після 7:00 в Сумах, по даним місцевих ЗМІ, було чутно вибухи.

Подвійний удар по медзакладу в Сумах

Окупанти вдарили по медзакладу в Сумах. Одразу стало відомо про постраждалих. Загарбники, за даними голови МВС Ігоря Клименка, завдали по будівлі два авіаудари.

Наразі, як зазначають в МОЗ, зруйновано приймальне відділення лікарні, частково зруйновані один із поверхів і дах будівлі. На момент удару в лікарні перебували 86 пацієнтів, з них 15 маломобільних, та 38 працівників закладу.

"Близько 07:35 ворог завдав удар по закладу охорони здоров’я в Сумах, застосувавши БПЛА типу "Шахед". У лікарні перебували пацієнти, серед яких були маломобільні люди", - розповіли в ОК "Північ".

Повторний удар таким же БПЛА, за даними військових, відбувся о 08.25, коли на місце події прибули рятувальники та представники поліції для евакуації та допомоги постраждалим.

Сім загиблих та 12 поранених: серед них - поліцейські та медпрацівники

Спочатку через удари по медзакладу в Сумах повідомлялось про шість загиблих, ще 11 отримали поранення. Серед них - поліцейські та медпрацівники. Під час першого удару загинула одна людина та 10 були поранені, під час другого - п'ять загинули, поранення отримав поліцейський.

"Станом на зараз відомо про 6 загиблих, серед яких поліцейський. Ще одного поліцейського поранено", - розповів глава МВС.

Крім того, серед важкопоранених - двоє медпрацівників: лікар та медсестра, які перебували в приймальному відділенні, їх зараз оперують.

Пізніше в ОВА повідомили, що кількість жертв та постраждалих зросла попередньо 7 загиблих і 12 тяжких поранених.

Суми атакували три "Шахеди"

На данний момент відомо, що окупанти атакували трьома дронами-камікадзе.

"За попередніми даними, після нічних ворожих атак, Суми атакували ще три ворожі ударні БПЛА, два - влучили у лікарню", - розповіли у Повітряних силах.