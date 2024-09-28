Атакована лікарня та енергетика: все про наслідки нічного обстрілу України

Росія вночі 28 вересня вчергове атакувала України, випустивши дрони та ракети. Під ударом опинилася енергетика, база відпочинку та медичний заклад.

Що відомо про наслідки нічного обстрілу - у матеріалі РБК-Україна нижче.

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Чим атакувала Росія

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, цієї ночі російські війська випустили по Україні 73 ударних дрони, а також чотири ракети - дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 з Запорізької області та дві балістичні ракети "Іскандер-М" з окупованого Криму.

Сили протиповітряної оборони знищили дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 69 ворожих ударних дронів. Ще один "Шахед" повернувся в Росії, три - були локаційно втрачені.

ППО працювала у 13 областях, а саме у Київській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Рівненській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Одеській та Миколаївській.

Суми

Сьогодні місто Суми було двічі атаковане російськими безпілотниками. Під ударом були медичний заклад та житловий сектор. Відомо про постраждалих та жертв.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що внаслідок першого обстрілу загинула одна людина, зазнало руйнувань перекриття декількох поверхів лікарні. Розпочалася евакуація пацієнтів та персоналу. Тоді ж ворог знову завдав повторного удару.

Станом на 10:28 відомо про сімох загиблих, серед яких поліцейський, та 12 тяжко поранених. Серед постраждалих є ще один поліцейський.

t.me/UA_National_Police

У Сумах триває ліквідація наслідків атаки, організовано штаб на базі 21 школи.

Прокуратура зазначає, що на момент вибухів у лікарні знаходилось 86 пацієнтів, з них 15 маломобільних, та 38 працівників закладу.

t.me/prokuraturasumy

Київ

У Києві двічі за ніч оголошували повітряну тривогу через загрозу ворожих дронів. За даними Київської міської військової адміністрації, росіяни спрямували близько півтора десятка дронів на столицю.

У Києві прямих влучань не було, але зафіксовано падіння уламків в Оболонському районі міста. Було пошкоджено нежитлове приміщення, ніхто не постраждав.

Це була вже десята повітряна атака на Київ з початку вересня.

Інші наслідки атаки

Армія РФ завдала ракетного удару по Одеській області. У Білгород-Дністровському районі через атаку спалахнула будівля бази відпочинку, вона частково зруйнована.

Також згоріли дві поруч припарковані легкові автівки. Пожежу ліквідували на загальній площі 600 метрів квадратних. Обійшлося без постраждалих.

t.me/odeskaODA

Полтавська область. У регіоні збивали ворожі дрони. Уламками пошкоджено енергетичну інфраструктуру. Без світла 72 побутових та 22 юридичних споживачів.

Рівненська область. Пошкоджена лінія електропередач через падіння уламків, також пошкоджений паркан та альтанка на території приватного господарства. Люди не постраждали. Без світла 70 споживачів.

Черкаська область. Сили ППО знищили 9 "Шахедів". Через падіння уламків було пошкоджено лінію електропередач. Зафіксовано два загоряння сухої трави.

Київська область. Падіння уламків збитих цілей зафіксували у чотирьох районах. В одному з районів пошкоджено шість приватних будинків, господарча та адміністративна будівлі. В іншому районі пошкоджено дах ангару приватного підприємства. Також виявлено падіння уламків на території пожежної частини.