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ДСНС показала момент повторного удару "Шахедом" по лікарні в Сумах (відео)

Субота 28 вересня 2024 18:51
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ДСНС показала момент повторного удару "Шахедом" по лікарні в Сумах (відео) Фото: наслідки атаки на Суми (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Едуард Ткач

Зранку 28 вересня Росія здійснила подвійний удар по лікарні у Сумах. Наразі з'явились кадри повторного удару "Шахедом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Головного управління ДСНС України у Сумській області.

"28 вересня, використовуючи БпЛА типу "Шахед", ворог наніс удари по місту Суми. В результаті атаки значних руйнувань та пошкоджень зазнали будівлі медичних закладів, виникло декілька осередків горіння", - йдеться у повідомленні.

Після того, як людей з медичного закладу евакуювали в безпечне місце та проводилось гасіння пожежі, надійшла інформація про загрозу повторного удару. Співробітники ДСНС встигли відійти.

На цей раз, вороже влучання було поряд з епіцентром події між двома п'ятиповерховими житловими будинками. З пошкоджених житлових будинків співробітники ДСНС евакуювали мешканців та ліквідували осередки горіння.

На місце удару було залучено спеціальну техніку для проведення висотних робіт.

"Попередньо внаслідок події загинуло 9 людей, 13 травмовано. Рятувально-пошукові роботи завершено. Вдалось евакуювати 122 людини", - уточнила служба.

У ДСНС додали, що наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Детальніше про ранкову атаку на Суми читайте в матеріалі РБК-Україна.

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