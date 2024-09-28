Удар "Шахедов" по больнице в Сумах: количество жертв возросло
Сегодня российская армия ударила по медицинскому учреждению в Сумах. Известно, что уже 10 человек погибли от вражеского удара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.
"По состоянию на 20:00, 28 сентября в результате вражеского авиационного удара по городу Сумы погибли 10 человек", - сообщили в ОВА.
По данным администрации, ранения разной степени тяжести получили 22 человека:
- 15 человек госпитализированы, из них 5 находятся в тяжелом состоянии.
- 7 пострадавших получают амбулаторное лечение.
Все пациенты больницы, поврежденной врагом, эвакуированы в другие учреждения здравоохранения. Пострадавшим людям предоставлена необходимая помощь и обеспечены соответствующие условия пребывания с учетом ранений и диагнозов
Удар по Сумам
РБК-Украина ранее писало, что россияне ударили по медучреждению в Сумах. Все, что известно о двойном ударе по медучреждению, можно узнать в материале РБК-Украина.
ГСЧС показала момент повторного удара "Шахедом" по больнице в Сумах
В то же время мы подготовили отдельный материал, в котором собрали все о последствиях ночных обстрелов Украины.
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