Удар "Шахедів" по Конотопу: пошкоджені житлові будинки та об'єкт інфраструктури

Російські війська сьогодні вночі, 23 серпня, обстріляли Конотоп Сумської області. В результаті ворожого удару пошкоджені житлові будинки та об'єкт інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Артема Семеніхіна.
"Маємо три прильоти вночі. Попередньо, без жертв і постраждалих. Але інформація ще додатково уточнюється", - зазначив мер Конотопа.
За словами Семеніхіна, в результаті ворожого удару є не критичні пошкодження житлових будинків, з 8:00 ранку розпочав роботу Штаб з ліквідації наслідків прильотів.
"Росіяни били по обʼєкту інфраструктури Конотопа, який і так знищений. Найближчі 48 годин зберігається висока загроза додаткових ударів. Імовірна робота ворожих розвіддронів", - додав міський голова.
Нагадаємо, сьогодні вночі, 23 серпня, мер Конотопа повідомив, що росіяни обстріляли місто ударними дронами "Шахед" із посиленою бойовою частиною. Також раніше ворог знищив дронами об'єкт інфраструктури в Конотопі.
Окрім того, 22 серпня загарбники обстріляли рятувальників у Зноб-Новгородській громаді на Сумщині. Внаслідок удару виникла пожежа. Також у той же час під обстріл потрапила житлова забудова.
Також ввечері 15 серпня російський дрон вдарив по центральному ринку в Сумах. Після "прильоту" почалася пожежа, в результаті якої згоріли кілька торгових павільйонів.