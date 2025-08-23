Удар "Шахедов" по Конотопу: повреждены жилые дома и объект инфраструктуры

"Есть три прилета ночью. Предварительно, без жертв и пострадавших. Но информация еще дополнительно уточняется", - отметил мэр Конотопа.

По словам Семенихина, в результате вражеского удара есть не критические повреждения жилых домов, с 8:00 утра начал работу Штаб по ликвидации последствий прилетов.

"Россияне били по объекту инфраструктуры Конотопа, который и так уничтожен. Ближайшие 48 часов сохраняется высокая угроза дополнительных ударов. Вероятна работа вражеских разведдронов", - добавил городской голова.