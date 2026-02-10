Удар по "Рубікону", штабам і не тільки: Сили оборони накрили важливі об’єкти РФ

Удари по окупованих територіях

За даними Генштабу, у ніч на 10 лютого 2026 року на тимчасово окупованій території Донецької області, в районі населеного пункту Ялта, було уражено ворожий ремонтний підрозділ.

На ТОТ Запорізької області, поблизу Комиш-Зорі, Сили оборони завдали удару по навчальному центру підготовки пілотів БпЛА та виробництва FPV-дронів.

Також у районі Хліборобного уражено місце зосередження живої сили противника.

Крім того, в районі населеного пункту Високе Запорізької області українські воїни вразили пункт управління БпЛА підрозділу зі складу центру "Рубікон".

На тимчасово окупованій території Донецької області, поблизу Федорівки, було уражено польовий склад пально-мастильних матеріалів російських військ.

Удар по території РФ

Окремо в Генштабі повідомили, що напередодні на території Курської області РФ, у районі населеного пункту Тьоткіно, зафіксовано влучання по пункту управління БпЛА противника.

"Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі наголосили, що системні удари по військовій інфраструктурі агресора триватимуть і надалі.