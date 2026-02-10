Удар по "Рубікону", штабам і не тільки: Сили оборони накрили важливі об’єкти РФ

ЗСУ завдали серії ударів по військових об’єктах ворога на тимчасово окупованих територіях та вглибині РФ. Зокрема, уразили пункт управління дронів підрозділу зі складу центру "Рубікон".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ у Telegram.
За даними Генштабу, у ніч на 10 лютого 2026 року на тимчасово окупованій території Донецької області, в районі населеного пункту Ялта, було уражено ворожий ремонтний підрозділ.
На ТОТ Запорізької області, поблизу Комиш-Зорі, Сили оборони завдали удару по навчальному центру підготовки пілотів БпЛА та виробництва FPV-дронів.
Також у районі Хліборобного уражено місце зосередження живої сили противника.
Крім того, в районі населеного пункту Високе Запорізької області українські воїни вразили пункт управління БпЛА підрозділу зі складу центру "Рубікон".
На тимчасово окупованій території Донецької області, поблизу Федорівки, було уражено польовий склад пально-мастильних матеріалів російських військ.
Окремо в Генштабі повідомили, що напередодні на території Курської області РФ, у районі населеного пункту Тьоткіно, зафіксовано влучання по пункту управління БпЛА противника.
"Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються", - йдеться у повідомленні.
У Генштабі наголосили, що системні удари по військовій інфраструктурі агресора триватимуть і надалі.
Нагадаємо, за останній час українські захисники здійснили серію результативних ударів по позиціях одного з елітних російських формувань - підрозділу "Рубікон".
Зокрема, у листопаді FPV-дрони ЗСУ знищили позиції цього підрозділу, а Генеральний штаб підтвердив ураження бази зберігання безпілотників "Рубікону" на тимчасово окупованій території Донецької області.
Крім того, раніше повідомлялося, що українські військові ліквідували пункт управління дронами елітного підрозділу РФ "Рубікон" у Донецькій області.