Удар по "Рубикону", штабам и не только: Силы обороны накрыли важные объекты РФ

Удары по оккупированным территориям

По данным Генштаба, в ночь на 10 февраля 2026 года на временно оккупированной территории Донецкой области, в районе населенного пункта Ялта, было поражено вражеское ремонтное подразделение.

На ВОТ Запорожской области, вблизи Камыш-Зоре, Силы обороны нанесли удар по учебному центру подготовки пилотов БпЛА и производства FPV-дронов.

Также в районе Хлеборобного поражено место сосредоточения живой силы противника.

Кроме того, в районе населенного пункта Высокое Запорожской области украинские воины поразили пункт управления БпЛА подразделения из состава центра "Рубикон".

На временно оккупированной территории Донецкой области, вблизи Федоровки, был поражен полевой склад горюче-смазочных материалов российских войск.

Удар по территории РФ

Отдельно в Генштабе сообщили, что накануне на территории Курской области РФ, в районе населенного пункта Теткино, зафиксировано попадание по пункту управления БпЛА противника.

"Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются", - говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что системные удары по военной инфраструктуре агрессора будут продолжаться и в дальнейшем.