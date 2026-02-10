RU

Удар по "Рубикону", штабам и не только: Силы обороны накрыли важные объекты РФ

Фото: ВСУ ударили по пунктам управления с дронами и складам оккупантов (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

ВСУ нанесли серии ударов по военным объектам врага на временно оккупированных территориях и в глубине РФ. В частности, поразили пункт управления дронов подразделения из состава центра "Рубикон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Telegram.

Читайте также: Склады, ПВО и командные пункты: ВСУ устроили оккупантам "адские" сутки.

Удары по оккупированным территориям

По данным Генштаба, в ночь на 10 февраля 2026 года на временно оккупированной территории Донецкой области, в районе населенного пункта Ялта, было поражено вражеское ремонтное подразделение.

На ВОТ Запорожской области, вблизи Камыш-Зоре, Силы обороны нанесли удар по учебному центру подготовки пилотов БпЛА и производства FPV-дронов.

Также в районе Хлеборобного поражено место сосредоточения живой силы противника.

Кроме того, в районе населенного пункта Высокое Запорожской области украинские воины поразили пункт управления БпЛА подразделения из состава центра "Рубикон".

На временно оккупированной территории Донецкой области, вблизи Федоровки, был поражен полевой склад горюче-смазочных материалов российских войск.

Удар по территории РФ

Отдельно в Генштабе сообщили, что накануне на территории Курской области РФ, в районе населенного пункта Теткино, зафиксировано попадание по пункту управления БпЛА противника.

"Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются", - говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что системные удары по военной инфраструктуре агрессора будут продолжаться и в дальнейшем.

 

Удары по "Рубикону"

Напомним, за последнее время украинские защитники осуществили серию результативных ударов по позициям одного из элитных российских формирований - подразделения "Рубикон".

В частности, в ноябре FPV-дроны ВСУ уничтожили позиции этого подразделения, а Генеральный штаб подтвердил поражение базы хранения беспилотников "Рубикона" на временно оккупированной территории Донецкой области.

Кроме того, ранее сообщалось, что украинские военные ликвидировали пункт управления дронами элитного подразделения РФ "Рубикон" в Донецкой области.

