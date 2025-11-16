ua en ru
Судний день для "Рубікону": FPV-дрони ЗСУ знищили позиції елітного підрозділу РФ

Україна, Неділя 16 листопада 2025 14:06
Судний день для "Рубікону": FPV-дрони ЗСУ знищили позиції елітного підрозділу РФ Ілюстративне фото: Генштаб оновив втрати РФ за останню добу (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Оператори FPV-дронів 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ продовжують завдавати російським окупантам нищівних ударів уздовж лінії фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДШВ.

За останній час підрозділ РУБпАК бригади здійснив серію результативних атак по позиціях одного з елітних російських формувань - підрозділу "Рубікон".

Єгері методично знищували техніку, укриття, піхоту та позиції противника. Зокрема, підтверджено ураження антен та операторів російських безпілотників, що суттєво послабило можливості ворога у повітряній розвідці та координації дій.

У деяких випадках російські військові кидали техніку та намагалися сховатися, однак українські FPV-команди працювали до повного знищення як машин, так і живої сили противника.

У бригаді зазначають, що щоденна робота операторів дронів системно позбавляє окупантів бронетехніки, зв'язку та особового складу, суттєво знижуючи бойовий потенціал російських сил на цій ділянці фронту.

Варто нагадати, що сьогодні Генштаб підтвердив удар ЗСУ по базі зберігання безпілотників підрозділу "Рубікон" на тимчасово окупованій території Донецької області.

Також ми писали, що українські бійці знищили пункт управління дронами російського елітного підрозділу "Рубікон" у Донецькій області.

"Бойова робота ракетних військ і артилерії Збройних Сил України (РВіА ЗСУ) триває постійно. Підрозділи РВіА ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили низку важливих об'єктів російського агресора", - повідомили в Генштабі.

