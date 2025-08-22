ЗСУ знищили пункт управління дронами російського елітного підрозділу "Рубікон" (відео)
Українські бійці знищили пункт управління дронами російського елітного підрозділу "Рубікон" у Донецькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.
"Бойова робота ракетних військ і артилерії Збройних Сил України (РВіА ЗСУ) триває постійно. Підрозділи РВіА ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили низку важливих об'єктів російського агресора", - повідомили в Генштабі.
Так, нещодавно, тільки на тимчасово окупованих територіях Донецької області знищено пункт управління безпілотниками російського підрозділу "Рубікон" та великий склад боєприпасів загарбників.
Варто зазначити, що підрозділ "Рубікон" створили лише у серпні 2024 року, однак він вже вважається одним із найефективніших технологічних формувань противника.
У "Рубіконі" забезпечено відбір найпідготовленішого особового складу, ефективне управління та необмежене фінансування. Наразі Росія активно розгортає цей підрозділ із кількох сотень до кількох тисяч бійців, щоб охопити весь фронт.
Втрати Росії у війні
За даними Генштабу, від початку повномасштабної війни Росія втратила орієнтовно 1 074 320 військових.
Зокрема, за минулу добу втрати російської армії склали 790 солдатів. Також вчора українські бійці знищили 4 танки, 3 бойові броньовані машини, 46 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 318 дронів та іншу техніку ворога.