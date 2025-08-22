ЗСУ знищили пункт управління дронами російського елітного підрозділу "Рубікон" (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

"Бойова робота ракетних військ і артилерії Збройних Сил України (РВіА ЗСУ) триває постійно. Підрозділи РВіА ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили низку важливих об'єктів російського агресора", - повідомили в Генштабі.

Так, нещодавно, тільки на тимчасово окупованих територіях Донецької області знищено пункт управління безпілотниками російського підрозділу "Рубікон" та великий склад боєприпасів загарбників.

Варто зазначити, що підрозділ "Рубікон" створили лише у серпні 2024 року, однак він вже вважається одним із найефективніших технологічних формувань противника.

У "Рубіконі" забезпечено відбір найпідготовленішого особового складу, ефективне управління та необмежене фінансування. Наразі Росія активно розгортає цей підрозділ із кількох сотень до кількох тисяч бійців, щоб охопити весь фронт.