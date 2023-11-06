Удар росіян по Одесі: як виглядає художній музей після обстрілу (фото)

Російська ракета поцілила поряд із будівлею музею. У 124-річному приміщенні вибуховою хвилею були пошкоджені стіни, було вибито скло.

Адміністрація музею після ворожої атаки перенесла всі заплановані заходи, а також скасувала день вільного відвідування Free Entrance Day.

Також у музеї зазначають, що зараз триває процес оцінки пошкоджень, фіксація наслідків поразки, ведуться слідчі дії, і все "має залишатися недоторканим".

Результати російської атаки на знімках показав колектив музею. Серед таких пошкоджених виставок:

Марґіт та Романа Сельських "Сонце заходу / Sol occidens" з колекції Едуарда Димшица;

Бориса Айзенберга "Квіти за відвалами";

робота Олександра Грехова;

робота Стаса Жалобнюка "Black Sea";

робота Володимира Семківа "Радість";

робота Альбіни Ялози "Вівтар небесного війська";

Kinder Album "Великі луги, рясні трави";

Наслідки російського удару по Одесі

Окрім Одеського художнього музею, від ворожого комбінованого обстрілу ввечері та вночі - ракети типу "Онікс" та "Іскандер-М", а також дрони-камікадзе "Шахед" - також постраждали житлові будинки, припортова інфраструктура, складські приміщення, розвантажувальна спецтехніка, транспорт з зерном.

Згідно з останньою інформацією, кількість постраждалих збільшилась із п'яти до восьми людей.

Всі подробиці атаки окупантів на Одесу - читайте у матеріалі РБК-Україна.