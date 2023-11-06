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Удар россиян по Одессе: как выглядит художественный музей после обстрела (фото)

Фото: Одесский национальный художественный музей поврежден из-за российского обстрела (facebook.com/onfam.ua)
Автор: Владимир Костырин

В результате массированного воздушного удара российских оккупантов по Одессе вчера вечером был поврежден национальный художественный музей, входящий в зону всемирного наследия ЮНЕСКО. Худмузей был атакован за день до 124-летния своего основания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-странце Одесского национального художественного музея (ONFAM) и Ивана Страхова.

Российская ракета попала рядом со зданием музея. В 124-летнем помещении взрывной волной были повреждены стены, выбиты некоторые стекла.

Администрация музея после вражеской атаки перенесла все запланированные мероприятия, а также отменила день свободного посещения Free Entrance Day.

Также в музее отмечают, что сейчас идет процесс оценки повреждений, фиксация последствий поражения, ведутся следственные действия, и все "должно оставаться нетронутым".

 

Результаты российской атаки на снимках показал коллектив музея. Среди таких поврежденных выставок:

  • Маргит и Роман "Сельские Солнце заката" / Sol occidens из коллекции Эдуарда Дымшица;
  • Борис Айзенберг "Цветы по отвалам";
  • работа Александра Грехова;
  • работа Стаса Желобнюка Black Sea;
  • работа Владимира Семкива Радость;
  • работа Альбины Ялозы "Алтарь небесного войска";
  • Kinder Album "Большие луга, обильные травы".
 

Последствия российского удара по Одессе 

Кроме Одесского художественного музея, от вражеского комбинированного обстрела вечером и ночью - ракеты типа "Оникс" и "Искандер-М", а также дроны-камикадзе "Шахед" - также пострадали жилые дома, припортовая инфраструктура, складские помещения, разгрузочная спецтехника, транспорт с зерном.

Согласно последней информации, количество пострадавших увеличилось с пяти до восьми человек.

Все подробности атаки оккупантов на Одессу - читайте в материале РБК-Украина.

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