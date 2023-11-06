Удар россиян по Одессе: как выглядит художественный музей после обстрела (фото)

Российская ракета попала рядом со зданием музея. В 124-летнем помещении взрывной волной были повреждены стены, выбиты некоторые стекла.

Администрация музея после вражеской атаки перенесла все запланированные мероприятия, а также отменила день свободного посещения Free Entrance Day.

Также в музее отмечают, что сейчас идет процесс оценки повреждений, фиксация последствий поражения, ведутся следственные действия, и все "должно оставаться нетронутым".

Результаты российской атаки на снимках показал коллектив музея. Среди таких поврежденных выставок:

Маргит и Роман "Сельские Солнце заката" / Sol occidens из коллекции Эдуарда Дымшица;

Борис Айзенберг "Цветы по отвалам";

работа Александра Грехова;

работа Стаса Желобнюка Black Sea;

работа Владимира Семкива Радость;

работа Альбины Ялозы "Алтарь небесного войска";

Kinder Album "Большие луга, обильные травы".

Последствия российского удара по Одессе

Кроме Одесского художественного музея, от вражеского комбинированного обстрела вечером и ночью - ракеты типа "Оникс" и "Искандер-М", а также дроны-камикадзе "Шахед" - также пострадали жилые дома, припортовая инфраструктура, складские помещения, разгрузочная спецтехника, транспорт с зерном.

Согласно последней информации, количество пострадавших увеличилось с пяти до восьми человек.

Все подробности атаки оккупантов на Одессу - читайте в материале РБК-Украина.