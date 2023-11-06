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Пошкоджено художній музей, є поранені: всі наслідки вечірньої атаки на Одесу

Одеса, Понеділок 06 листопада 2023 03:00
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Пошкоджено художній музей, є поранені: всі наслідки вечірньої атаки на Одесу Фото: пошкоджено художній музей під час обстрілу Одеси (https://t.me/OdesaFineArtsMuseum)
Автор: Владислав Прийменко

Вчора, 5 листопада, російські війська атакували Одеську область ракетами. Пошкоджено будинки і є поранені.

РБК-Україна зібрало головні події обстрілу Одеси увечері 5 листопада

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Telegram голови Одеської ОВА Олега Кіпера, Telegram-канали "Суспільне Одеса", Сил оборони півдня України, сторінка Facebook КП 'Одесміськелектротранс'.

В Одесі від вибухів повилітали вікна у багатоповерхівках.

Внаслідок удару пошкоджено житлові будинки. В них повилітали вікна.

За словами міського голови Геннадія Труханова, вранці районна адміністрація працюватиме для допомоги людям, чиї будинки зазнали пошкоджень внаслідок російської атаки.

Фото: наслідки вибухів в Одесі /t.me/suspilneodesa/28667)

Удар по художньому музею

В Одесі через удари серйозно пошкоджено Художній музей, а також водогін та низку будівель. Мер міста зазначив, що усі музейні експонати збереглися.

У будівлі пошкоджені стіни, вибиті деякі шибки та шибки. Проводяться роботи з обстеження та фіксації пошкодження чергового об'єкту у зоні всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

6 листопада Одеському національному мистецькому музею виповнюється 124 роки.

Зміни у роботі транспорту

Комунальне підприємство "Одесміськелектротранс" повідомило, що 6 листопада через пошкодження інфраструктури змінять рух трамвайних маршрутів.

Трамвайний маршрут №7 курсуватиме від вул. Паустовського до вул. Чорноморського козацтва та від 16 станції Люстдорфської дороги до Тираспольської площі.

Трамвайний маршрут №12 курсуватиме за маршрутом: Слобідський ринок – Херсонський сквер.

Трамвайний маршрут №15 курсуватиме між Слобідським ринком та Олексіївською площею.

Обстріл Одеської області 5 листопада

Російські війська вчора, 5 листопада, двічі обстріляли Одеську область. Місцеві мешканці обласного центру чули вибухи. Окупанти випустили з акваторії Чорного моря та направили на регіон протирадіолокаційну ракету Х-31П.

Увечері мешканці Одеси чули вибухи під час повітряної тривоги. Представник сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк заявила про роботу ППО.

Внаслідок вечірнього удару росіян по Одесі осколкові поранення отримали п'ятеро людей, їм надано необхідну допомогу

Сили оборони України повідомили, що ворог атакував ракетно-дроновою атакою по середмістю обласного центру і припортовій інфраструктурі.

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