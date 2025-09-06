Удар РФ по залізниці на Донеччині: в УЗ показали фото наслідків

"Відновлення колій та контактної мережі після ворожих обстрілів на Донеччині триватиме орієнтовно до кінця доби. Всі причетні служби та техніка вже задіяні у відновленні. Також 8 резервних автобусів зі Словʼянська допомагатимуть у транспортуванні через ушкоджену ділянку", - зазначили в УЗ.

При цьому приміські поїзди краматорського напрямку до кінця доби рухатимуться лише до станції Бантишеве.

Поїзди далекого сполучення на Донеччині прямуватимуть із затримками, а потяги "Інтерсіті+" до та з Краматорська пройдуть ділянку під резервним тепловозом без електроживлення в салоні поїзда.