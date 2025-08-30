ua en ru
Через обстріл Київської області ряд потягів суттєво затримуються: повний перелік

Субота 30 серпня 2025 06:30
Через обстріл Київської області ряд потягів суттєво затримуються: повний перелік Фото: через обстріл Київської області ряд потягів суттєво затримуються (uz.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вночі, 30 серпня, атакували Україну дронами та ракетами різних типів. Через обстріл Київської області ряд потягів затримується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

"Внаслідок нічного ворожого обстрілу та пошкодження залізничної інфраструктури на Київщині низка поїздів затримується і прибуде на станцію Київ із запізненням від 2 годин", - зазначили в УЗ.

Повідомляється, що наразі такі рейси прямують із затримками:

  • №74 Перемишль - Харків;
  • №24 Хелм - Київ;
  • №144 Рахів - Суми;
  • №2 Івано-Франківськ - Харків;
  • №21 Харків - Львів;
  • №106 Одеса - Київ.

Залізничники вже приступили до відновлення інфраструктури і намагаються якомога швидше повернутись до стандартного графіку. Слідкувати за затримками рейсів можна за посиланням.

Масований обстріл України 30 серпня

Нагадаємо, що сьогодні вночі, 30 серпня, росіяни масовано атакували Україну. Під обстрілом були Київ, Луцьк, Запоріжжя, Дніпро та інші регіони країни.

Так, у Запоріжжі внаслідок обстрілу зафіксовано влучання. Також пошкоджені приватні будинки, зайнялася пожежа. За попередньою інформацією рятувальників, одна людина загинула, ще шестеро були врятовані. Кількість постраждалих уточнюється.

Більше подробиць про нічну атаку на Україну – читайте у матеріалі РБК-Україна.

