Через обстріл Київської області ряд потягів суттєво затримуються: повний перелік

Російські війська сьогодні вночі, 30 серпня, атакували Україну дронами та ракетами різних типів. Через обстріл Київської області ряд потягів затримується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

"Внаслідок нічного ворожого обстрілу та пошкодження залізничної інфраструктури на Київщині низка поїздів затримується і прибуде на станцію Київ із запізненням від 2 годин", - зазначили в УЗ. Повідомляється, що наразі такі рейси прямують із затримками: №74 Перемишль - Харків;

№24 Хелм - Київ;

№144 Рахів - Суми;

№2 Івано-Франківськ - Харків;

№21 Харків - Львів;

№106 Одеса - Київ. Залізничники вже приступили до відновлення інфраструктури і намагаються якомога швидше повернутись до стандартного графіку. Слідкувати за затримками рейсів можна за посиланням.