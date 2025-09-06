ua en ru
Сб, 06 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

РФ вдарила по залізниці поблизу Слов'янська: ряд потягів рухається з затримкою

Субота 06 вересня 2025 08:33
UA EN RU
РФ вдарила по залізниці поблизу Слов'янська: ряд потягів рухається з затримкою Фото: через обстріл ряд потягів рухається з затримкою (uz.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні зранку, 6 вересня, вдарили по залізниці у Донецькій області, в результаті обстрілу ряд потягів рухається з затримкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

"Ранок починається з обстрілу залізничної інфраструктури на Донеччині. Маємо знеструмлену дільницю перед Слов'янськом, внаслідок чого буде вимушена затримка як приміських поїздів, так і далекого сполучення", - зазначили в УЗ.

Повідомляється, що для найближчих рейсів краматорського напрямку можливе використання резервних тепловозів та автобусів на окремих ділянках. Наразі спеціалісти оцінюють пошкодження та строки відновлень.

Також стало відомо, що з затримкою рухаються такі приміські поїзди:

  • Поїзд №6809 Близнюки - Словʼянськ з резервним тепловозом курсуватимете до станції Бантишеве, звідти пасажирів доставлять до місць призначень автобусами.
  • №6812/6822 Краматорськ – Харків зупинився на ділянці Ясногірка – Словʼянськ. Наразі затримка понад 20 хвилин.

"Працюємо над відновленням руху, аби довезти кожного. У разі змін – інформуватимемо", - додали в "Укрзалізниці".

Удари РФ по "Укрзалізниці"

Нагадаємо, що російські війська в ніч на 28 серпня вдарили по цивільному пасажирському рухомому складу. Постраждав парк швидкісних поїздів "Інтерсіті+".

Також повідомлялось, що армія РФ вночі 30 серпня атакувала Україну дронами та ракетами різних типів. Через обстріл Київської області ряд потягів затримувались через знеструмлення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця Донецька область
Новини
Зеленський у Парижі, Путін у Китаї - головне про переговори за тиждень
Зеленський у Парижі, Путін у Китаї - головне про переговори за тиждень
Аналітика
Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії