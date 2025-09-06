РФ вдарила по залізниці поблизу Слов'янська: ряд потягів рухається з затримкою
Російські війська сьогодні зранку, 6 вересня, вдарили по залізниці у Донецькій області, в результаті обстрілу ряд потягів рухається з затримкою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".
"Ранок починається з обстрілу залізничної інфраструктури на Донеччині. Маємо знеструмлену дільницю перед Слов'янськом, внаслідок чого буде вимушена затримка як приміських поїздів, так і далекого сполучення", - зазначили в УЗ.
Повідомляється, що для найближчих рейсів краматорського напрямку можливе використання резервних тепловозів та автобусів на окремих ділянках. Наразі спеціалісти оцінюють пошкодження та строки відновлень.
Також стало відомо, що з затримкою рухаються такі приміські поїзди:
- Поїзд №6809 Близнюки - Словʼянськ з резервним тепловозом курсуватимете до станції Бантишеве, звідти пасажирів доставлять до місць призначень автобусами.
- №6812/6822 Краматорськ – Харків зупинився на ділянці Ясногірка – Словʼянськ. Наразі затримка понад 20 хвилин.
"Працюємо над відновленням руху, аби довезти кожного. У разі змін – інформуватимемо", - додали в "Укрзалізниці".
Удари РФ по "Укрзалізниці"
Нагадаємо, що російські війська в ніч на 28 серпня вдарили по цивільному пасажирському рухомому складу. Постраждав парк швидкісних поїздів "Інтерсіті+".
Також повідомлялось, що армія РФ вночі 30 серпня атакувала Україну дронами та ракетами різних типів. Через обстріл Київської області ряд потягів затримувались через знеструмлення.