Удар РФ по железной дороге в Донецкой области: в УЗ показали фото последствий

Фото: войска РФ ударили по железной дороге в Донецкой области (facebook.com/DSNSDon)
Автор: Константин Широкун

Россияне утром атаковали железнодорожную инфраструктуру вблизи Славянска Донецкой области. Восстановление поврежденного участка продлится до конца суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook "Укрзализныци".

"Восстановление путей и контактной сети после вражеских обстрелов в Донецкой области продлится ориентировочно до конца суток. Все причастные службы и техника уже задействованы в восстановлении. Также 8 резервных автобусов из Славянска будут помогать в транспортировке через поврежденный участок", - отметили в УЗ.

При этом пригородные поезда краматорского направления до конца суток будут двигаться только до станции Бантышево.

Поезда дальнего следования в Донецкой области будут следовать с задержками, а поезда "Интерсити+" до и из Краматорска пройдут участок под резервным тепловозом без электропитания в салоне поезда.

 

Удары россиян по железной дороге

Напомним, что оккупанты утром ударили по железной дороге в Донецкой области, в результате обстрела ряд поездов движется с задержкой.

Также российские войска в ночь на 28 августа ударили по гражданскому пассажирскому подвижному составу. Пострадал парк скоростных поездов "Интерсити+".

Также сообщалось, что армия РФ ночью 30 августа атаковала Украину дронами и ракетами различных типов. Из-за обстрела Киевской области ряд поездов задерживались из-за обесточивания.

