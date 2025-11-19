ua en ru
Удар РФ по висотці у Тернополі: кількість загиблих зросла до 26

Тернопіль, Середа 19 листопада 2025 21:38
UA EN RU
Удар РФ по висотці у Тернополі: кількість загиблих зросла до 26 Фото: у Тернополі вже 26 жертв, рятувальні роботи на місцях влучань тривають (t.me/UA_National_Police)
Автор: Валерій Ульяненко

Кількість жертв внаслідок удару росіян по багатоповерховому будинку у Тернополі зросла до 26 осіб. Екстрені служби продовжують працювати на місцях влучань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національної поліції.

Наразі відомо про 26 загиблих, серед яких троє дітей. 93 особи отримали поранення, у тому числі 18 дітей.

"Безперервно проводяться аварійно-рятувальні роботи на об'єктах, які зазнали руйнувань під час ранкової атаки ворога. У нічний період робота не припинятиметься: усі підрозділи продовжуватимуть розбирати завали та надавати допомогу постраждалим", - повідомили поліцейські.

Крім того, правоохоронці звернулися до містян із закликом довіряти виключно офіційній інформації.

Удар по Тернополю

Нагадаємо, в ніч на середу, 19 листопада, росіяни завдали по Тернополю комбінованого удару із застосуванням ракет та дронів-камікадзе.

Внаслідок атаки постраждали житлові будинки, є загиблі та поранені. В одному з багатоповерхових будинків стався обвал, триває рятувальна операція. Міська влада попередила про можливі тимчасові перебої у роботі громадського транспорту.

Український президент Володимир Зеленський повідомив, що протягом ночі та ранку 19 листопада по Україні було випущено 48 ракет і 470 дронів різних типів.

Пізніше Повітряні сили уточнили точну кількість ракет і безпілотників, використаних у масованій атаці.

За словами начальника управління комунікації командування Повітряних сил Юрія Ігната, у Тернополі у житловий будинок влучила ракета Х-101.

Дізнатися більше подробиць про черговий обстріл росіян можна у матеріалі РБК-Україна.

