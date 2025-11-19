Удар РФ по высотке в Тернополе: количество погибших возросло до 26

Количество жертв в результате удара россиян по многоэтажному дому в Тернополе возросло до 26 человек. Экстренные службы продолжают работать на местах попаданий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной полиции.

Кроме того, правоохранители обратились к горожанам с призывом доверять исключительно официальной информации.

"Непрерывно проводятся аварийно-спасательные работы на объектах, которые подверглись разрушениям во время утренней атаки врага. В ночной период работа не будет прекращаться: все подразделения будут продолжать разбирать завалы и оказывать помощь пострадавшим", - сообщили полицейские.

Сейчас известно о 26 погибших, среди которых трое детей. 93 человека получили ранения, в том числе 18 детей .

Удар по Тернополю

Напомним, в ночь на среду, 19 ноября, россияне нанесли по Тернополю комбинированный удар с применением ракет и дронов-камикадзе.

В результате атаки пострадали жилые дома, есть погибшие и раненые. В одном из многоэтажных домов произошел обвал, продолжается спасательная операция. Городские власти предупредили о возможных временных перебоях в работе общественного транспорта.

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что в течение ночи и утра 19 ноября по Украине было выпущено 48 ракет и 470 дронов различных типов.

Позже Воздушные силы уточнили точное количество ракет и беспилотников, использованных в массированной атаке.

По словам начальника управления коммуникации командования Воздушных сил Юрия Игната, в Тернополе в жилой дом попала ракета Х-101.

Узнать больше подробностей об очередном обстреле россиян можно в материале РБК-Украина.