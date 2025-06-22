Удар РФ по полігону ЗСУ: з'явилися нові подробиці від Сухопутних сил

Що відомо про удар Росії по полігону ЗСУ

Нагадаємо, ввечері 22 червня командування Сухопутних військ повідомило, що росіяни ракетою ударили по тимчасовому навчально-тренувальному полігону однієї з механізованих бригад ЗСУ. В результаті удару загинули та постраждали військові, але, за словами командування, завдяки вчасному реагуванню на загрозу вдалося уникнути численних втрат.

Згодом в командуванні Сухопутних військ уточнили, що на момент удару особовий склад був розосереджений і перебував в укриттях. Однак деякі військовослужбовці знехтували заходами безпеки.

Російські удари по полігонах і навчальних центрах

Як відомо, це вже не перший випадок за останні місяці, коли Росія атакує українські полігони чи навчальні центри. Так, у травні Росія ударила по стрільбищу у Сумській області, на початку червня атакувала 239 полігон у Дніпропетровській області, а через декілька днів - полігон у Полтавській області.

На тлі ударів тодішній командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий подав у відставку та був переведений командувати Об'єднаними силами. На його місце призначили бригадного генерала Геннадія Шаповалова.

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