Удар РФ по полигону ВСУ: появились новые подробности от Сухопутных сил

Что известно об ударе России по полигону ВСУ

Напомним, вечером 22 июня командование Сухопутных войск сообщило, что россияне ракетой ударили по временному учебно-тренировочному полигону одной из механизированных бригад ВСУ. В результате удара погибли и пострадали военные, но, по словам командования, благодаря своевременному реагированию на угрозу удалось избежать многочисленных потерь.

Позже в командовании Сухопутных войск уточнили, что на момент удара личный состав был рассредоточен и находился в укрытиях. Однако некоторые военнослужащие пренебрегли мерами безопасности.

Российские удары по полигонам и учебным центрам

Как известно, это уже не первый случай за последние месяцы, когда Россия атакует украинские полигоны или учебные центры. Так, в мае Россия ударила по стрельбищу в Сумской области, в начале июня атаковала 239 полигон в Днепропетровской области, а через несколько дней - полигон в Полтавской области.

На фоне ударов тогдашний командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый подал в отставку и был переведен командовать Объединенными силами. На его место назначили бригадного генерала Геннадия Шаповалова.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.