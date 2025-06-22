Удар РФ по полигону ВСУ: появились новые подробности от Сухопутных сил

Российский удар по временному учебно-тренировочному полигону одной из механизированных бригад ВСУ произошел в Херсонской области.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал спикер командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев.
Ранее мониторинговые Telegram-каналы сообщали, что под обстрелом оказался полигон на территории Николаевской области.
По состоянию на 19:27 была официальная информация о 14 раненых и трех погибших военнослужащих от российского удара.
Напомним, вечером 22 июня командование Сухопутных войск сообщило, что россияне ракетой ударили по временному учебно-тренировочному полигону одной из механизированных бригад ВСУ. В результате удара погибли и пострадали военные, но, по словам командования, благодаря своевременному реагированию на угрозу удалось избежать многочисленных потерь.
Позже в командовании Сухопутных войск уточнили, что на момент удара личный состав был рассредоточен и находился в укрытиях. Однако некоторые военнослужащие пренебрегли мерами безопасности.
Как известно, это уже не первый случай за последние месяцы, когда Россия атакует украинские полигоны или учебные центры. Так, в мае Россия ударила по стрельбищу в Сумской области, в начале июня атаковала 239 полигон в Днепропетровской области, а через несколько дней - полигон в Полтавской области.
На фоне ударов тогдашний командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый подал в отставку и был переведен командовать Объединенными силами. На его место назначили бригадного генерала Геннадия Шаповалова.
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