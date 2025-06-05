ua en ru
Чт, 05 червня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Ракетний удар по полігону у Полтавській області: померло двоє поранених

Полтавська область, Четвер 05 червня 2025 13:04
UA EN RU
Ракетний удар по полігону у Полтавській області: померло двоє поранених Фото: у Полтавській області померли двоє людей після удару по полігону (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Двох постраждалих внаслідок удару по полігону у Полтавській області не вдалося врятувати. Поранені померли у лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської ОВА Володимира Когута в Telegram.

"За уточненою інформацією Сухопутних військ, лікарям, на жаль, не вдалося врятувати життя двох людей, які зазнали поранень внаслідок атаки ворога по навчальному полігону. Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять загиблим", - йдеться у повідомленні.

Удар по полігону у Полтавській області

Нагадаємо, вчора, 4 червня, під Полтавою пролунав вибух під час повітряної тривоги та загрози балістики.

Як пізніше повідомили в Сухопутних військах ЗСУ, ворог завдав ракетного удару по навчальному підрозділу у Полтавській області. Внаслідок атаки були постраждалі, їх госпіталізували.

Сухопутні війська зазначили, що превентивні дії допомогли зберегти життя військовослужбовців, які на момент удару перебували на полігоні. Для з'ясування всіх обставин та оцінки завданої шкоди створено спеціальну комісію.

Атака на полігон у Дніпропетровській області

Варто зазначити, що минулого тижня Росія вдарила "Іскандером" по 239-му полігону у Дніпропетровській області. Як зазначали у Сухопутних військах, внаслідок атаки загинули 12 людей, ще понад 60 поранені.

Після загибелі військових командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий подав рапорт про відставку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Полтавська область Війна в Україні Ракетний удар
NEWS
Жертви у Прилуках, постраждалі у Харкові і не тільки: наслідки нічної атаки РФ
Жертви у Прилуках, постраждалі у Харкові і не тільки: наслідки нічної атаки РФ
DAILY
Чорний день авіації РФ. Чи зупинить Кремль обстріли після удару СБУ по літаках
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чорний день авіації РФ. Чи зупинить Кремль обстріли після удару СБУ по літаках