Удар РФ під Харковом: кількість жертв зросла до чотирьох, постраждалих теж стало більше

Удар ворога по передмістю Харкова: що відомо

Як відомо, кілька хвилин до цього з'явилась інформація, що РФ розбила термінал "Нової пошти" під Харковом. Прокуратура області показала відео наслідків атаки. На кадрах було видно не лише працівників ДСНС, які гасять пожежу та розбирають уламки, а й тих рятувальників, котрі несли на ношах постраждалих до карети "швидкої".

Скоріш за все, на ношах несли працівників "Нової пошти": принаймні одяг людини на кадрах був схожий на форму співробітників компанії - його нечітко було видно.

Росіяни вдарили балістикою по передмістю Харкова в ніч на 13 січня - Повітряні Сили попереджали про швидкісні цілі у бік міста. Окрім цієї атаки ворог завдав удару по самому обласному центру - там "Шахед" влучив у санаторій для дітей, на місці події сталось займання вогню. НП зафіксована у Шевченківському районі міста.

Обстріли Харкова та області - регулярна практика росіян. Окупанти здійснюють обстріли Харківщини постійно: б'ють як по цивільних, так і по критичній інфраструктурі, щоб змусити Україну здатись та відмовитись від Донбасу та тих окупованих територій Запоріжжя, Херсонщини та Харківщини, які вдалось захопити.

Наприклад, перед цим обстрілом ворог атакував Харківщину 9, 10 та 11 січня.