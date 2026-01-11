ua en ru
Нд, 11 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

У Харкові зафіксовані удари двох ворожих дронів: що відомо про наслідки

Харків, Неділя 11 січня 2026 06:25
UA EN RU
У Харкові зафіксовані удари двох ворожих дронів: що відомо про наслідки Фото: машина ДСНС (facebook DSNSKharkiv)
Автор: Марина Балабан

Впродовж ночі на 11 січня два ворожих дрони вдарили по Харкову. Обидва рази - по Слобідському району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова в Telegram.

Про перший удар ворожого безпілотника типу "Молнія" стало відомо о 01:30.

Ігор Терехов повідомив, що дрон влучив по Слобідському району Харкова.

"Удар прийшовся по інфраструктурному обʼєкту. На місці працюють усі відповідні служби", - написав він.

Подробиць про об'єкт Терехов не надав.

Про влучання другого безпілотника стало відомо близько 04:00.

Згодом міський голова Харкова написав, що за результатами перевірки зафіксовано влучання дрона типу "Шахед" у землю на відкритій території в Слобідському районі.

"Руйнувань не зафіксовано. Постраждалих немає", - поінформував він.

Удари по Харкову

Нагадаємо, що Харків практично щодня піддається російським атакам. Зокрема, ворог атакує місто ударними дронами, ракетами та авіабомбами.

Як повідомляло РБК-Україна, у суботу, 10 січня, в Харкові пролунала серія вибухів на тлі ракетної небезпеки.

Пізніше Ігор Терехов поінформував про влучання в інфраструктурний обʼєкт Слобідського району.

Також було зафіксовано падіння уламків ракети біля багатоквартирних будинків у Слобідському районі.

Пізніше, за уточненою інформацією, було зафіксовано подвійний удар ракетами РФ по інфраструктурному об'єкту у Слобідському районі.

До того, ввечері 9 січня, ворог також завдав ракетного удару по Слобідському району міста. Обійшлося без постраждалих, але було влучання по території гаражного кооперативу. В результаті цього були пошкоджені бокси, автомобілі, а також через ударну хвилю вибиті вікна в багатоповерхівках, які розташовані поруч.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дрони Харків
Новини
Україна закликає посилити тиск на Іран за репресії і підтримку РФ
Україна закликає посилити тиск на Іран за репресії і підтримку РФ
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка