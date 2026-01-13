Удар РФ под Харьковом: количество жертв возросло до четырех, пострадавших тоже стало больше

Удар врага по пригороду Харькова: что известно

Как известно, несколько минут до этого появилась информация, что РФ разбила терминал "Новой почты" под Харьковом. Прокуратура области показала видео последствий атаки. На кадрах было видно не только работников ГСЧС, которые тушат пожар и разбирают обломки, но и тех спасателей, что несли на носилках пострадавших в карету "скорой".

Скорее всего, на носилках несли работников "Новой почты": по крайней мере одежда человека на кадрах была похожа на форму сотрудников компании - ее нечетко было видно.

Россияне ударили баллистикой по пригороду Харькова в ночь на 13 января - Воздушные Силы предупреждали о скоростных целях в сторону города. Кроме этой атаки враг нанес удар по самому областному центру - там "Шахед" попал в санаторий для детей, на месте происшествия произошло возгорание огня. ЧП зафиксировано в Шевченковском районе города.

Обстрелы Харькова и области - регулярная практика россиян. Оккупанты осуществляют обстрелы Харьковщины постоянно: бьют как по гражданским, так и по критической инфраструктуре, чтобы заставить Украину сдаться и отказаться от Донбасса и тех оккупированных территорий Запорожья, Херсонщины и Харьковщины, которые удалось захватить.

Например, перед этим обстрелом враг атаковал Харьковскую область 9, 10 и 11 января.