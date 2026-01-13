ua en ru
Удар РФ під Харковом: кількість жертв зросла до чотирьох, постраждалих теж стало більше

Україна, Вівторок 13 січня 2026 07:23
UA EN RU
Удар РФ під Харковом: кількість жертв зросла до чотирьох, постраждалих теж стало більше Фото: росіяни в ніч на вівторок здійснили атаку балістикою на Харківщину (ДСНС)
Автор: Маловічко Юлія

До чотирьох зросла кількість жертв внаслідок удару ворога по передмістю Харкова, а саме по терміналу "Нової пошти". Постраждалих теж вже більше - шестеро осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис начальника ОДА Харківської області Олега Синєгубова.

"Кількість загиблих внаслідок ворожого удару по передмістю Харкова сягнула 4 людей. Також 6 людей отримали поранення різного ступеня важкості", - написав голова ОДА.

Пізніше в ДСНС України повідомили, що внаслідок удару по терміналу сталися руйнації будівель та декілька осередків займання на загальній площі біля 500 м.кв.

"Співробітники ДСНС врятували 30 людей, двох з яких з-під завалів конструкцій зруйнованої будівлі. Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи та гасіння пожежі. На місці події під загрозою постійних ворожих обстрілів працюють підрозділи ДСНС", - повідомили надзвичайники.

Фото: рятувальники у передмісті Харкова на місці НП (ДСНС України

Удар ворога по передмістю Харкова: що відомо

Як відомо, кілька хвилин до цього з'явилась інформація, що РФ розбила термінал "Нової пошти" під Харковом. Прокуратура області показала відео наслідків атаки. На кадрах було видно не лише працівників ДСНС, які гасять пожежу та розбирають уламки, а й тих рятувальників, котрі несли на ношах постраждалих до карети "швидкої".

Скоріш за все, на ношах несли працівників "Нової пошти": принаймні одяг людини на кадрах був схожий на форму співробітників компанії - його нечітко було видно.

Росіяни вдарили балістикою по передмістю Харкова в ніч на 13 січня - Повітряні Сили попереджали про швидкісні цілі у бік міста. Окрім цієї атаки ворог завдав удару по самому обласному центру - там "Шахед" влучив у санаторій для дітей, на місці події сталось займання вогню. НП зафіксована у Шевченківському районі міста.

Обстріли Харкова та області - регулярна практика росіян. Окупанти здійснюють обстріли Харківщини постійно: б'ють як по цивільних, так і по критичній інфраструктурі, щоб змусити Україну здатись та відмовитись від Донбасу та тих окупованих територій Запоріжжя, Херсонщини та Харківщини, які вдалось захопити.

Наприклад, перед цим обстрілом ворог атакував Харківщину 9, 10 та 11 січня.

