Удар РФ под Харьковом: количество жертв возросло до четырех, пострадавших тоже стало больше

До четырех возросло количество жертв в результате удара врага по пригороду Харькова, а именно по терминалу "Новой почты". Пострадавших тоже уже больше - шесть человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение начальника ОГА Харьковской области Олега Синегубова.

"Сотрудники ГСЧС спасли 30 человек, двух из которых из-под завалов конструкций разрушенного здания. Сейчас продолжаются аварийно-спасательные работы и тушение пожара. На месте происшествия под угрозой постоянных вражеских обстрелов работают подразделения ГСЧС", - сообщили чрезвычайники.

Позже в ГСЧС Украины сообщили , что в результате удара по терминалу произошли разрушения зданий и несколько очагов возгорания на общей площади около 500 м.кв.

"Количество погибших в результате вражеского удара по пригороду Харькова достигло 4 человек. Также 6 человек получили ранения различной степени тяжести", - написал глава ОГА.

Удар врага по пригороду Харькова: что известно

Как известно, несколько минут до этого появилась информация, что РФ разбила терминал "Новой почты" под Харьковом. Прокуратура области показала видео последствий атаки. На кадрах было видно не только работников ГСЧС, которые тушат пожар и разбирают обломки, но и тех спасателей, что несли на носилках пострадавших в карету "скорой".

Скорее всего, на носилках несли работников "Новой почты": по крайней мере одежда человека на кадрах была похожа на форму сотрудников компании - ее нечетко было видно.

Россияне ударили баллистикой по пригороду Харькова в ночь на 13 января - Воздушные Силы предупреждали о скоростных целях в сторону города. Кроме этой атаки враг нанес удар по самому областному центру - там "Шахед" попал в санаторий для детей, на месте происшествия произошло возгорание огня. ЧП зафиксировано в Шевченковском районе города.

Обстрелы Харькова и области - регулярная практика россиян. Оккупанты осуществляют обстрелы Харьковщины постоянно: бьют как по гражданским, так и по критической инфраструктуре, чтобы заставить Украину сдаться и отказаться от Донбасса и тех оккупированных территорий Запорожья, Херсонщины и Харьковщины, которые удалось захватить.

Например, перед этим обстрелом враг атаковал Харьковскую область 9, 10 и 11 января.