Удар РФ по Одеській області: без світла залишаються понад 10 тисяч родин

Війська РФ сьогодні вночі, 2 вересня, атакували Одеську область ударними безпілотниками. В результаті обстрілу понад 10 тисяч родин лишаються без світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера.
"В Одеському районі триває ліквідація наслідків ворожої атаки: енергетики працюють у цілодобовому режимі", - зазначив Кіпер.
За його словами, завдяки злагодженим діям енергетиків протягом останньої доби вдалося відновити електропостачання для 15,4 тисячі родин. Зокрема, після введення в роботу трансформатора було заживлено половину міста Чорноморськ, повернувши світло 13 тисячам абонентів.
"На жаль, відновлювальні роботи є досить складними та потребують значного часу через серйозність пошкоджень. Наразі без електроенергії тимчасово залишаються ще 10,6 тисячі родин. Фахівці докладають максимум зусиль для якнайшвидшої ліквідації наслідків обстрілу", - додав глава Одеської ОВА.
Нагадаємо, 31 серпня армія РФ атакувала дронами Одеську область. Найбільше постраждало місто Чорноморськ та його околиці. Ворожі дрони залишили без світла 29 тисяч абонентів у Чорноморську.
За даними ДТЕК, окупанти вдарили по чотирьох об'єктах енергетики. В деяких локаціях у місті спалахнули пожежі. Рятувальники ДСНС показали наслідки удару по Одеській області. Одна людина постраждала.