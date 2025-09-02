UA

Удар РФ по Одеській області: без світла залишаються понад 10 тисяч родин

Фото: у Одеській області без світла залишаються понад 10 тисяч родин (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Війська РФ сьогодні вночі, 2 вересня, атакували Одеську область ударними безпілотниками. В результаті обстрілу понад 10 тисяч родин лишаються без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера.

"В Одеському районі триває ліквідація наслідків ворожої атаки: енергетики працюють у цілодобовому режимі", - зазначив Кіпер.

За його словами, завдяки злагодженим діям енергетиків протягом останньої доби вдалося відновити електропостачання для 15,4 тисячі родин. Зокрема, після введення в роботу трансформатора було заживлено половину міста Чорноморськ, повернувши світло 13 тисячам абонентів.

"На жаль, відновлювальні роботи є досить складними та потребують значного часу через серйозність пошкоджень. Наразі без електроенергії тимчасово залишаються ще 10,6 тисячі родин. Фахівці докладають максимум зусиль для якнайшвидшої ліквідації наслідків обстрілу", - додав глава Одеської ОВА.

Удар по Одеській області

Нагадаємо, 31 серпня армія РФ атакувала дронами Одеську область. Найбільше постраждало місто Чорноморськ та його околиці. Ворожі дрони залишили без світла 29 тисяч абонентів у Чорноморську.

За даними ДТЕК, окупанти вдарили по чотирьох об'єктах енергетики. В деяких локаціях у місті спалахнули пожежі. Рятувальники ДСНС показали наслідки удару по Одеській області. Одна людина постраждала.

