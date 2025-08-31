ua en ru
Політика
Росіяни вночі атакували чотири енергетичні об'єкти на Одещині

Одеська область, Неділя 31 серпня 2025 10:02
Росіяни вночі атакували чотири енергетичні об'єкти на Одещині Фото: РФ атакувала чотири енергетичні об'єкти на Одещині (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія атакувала енергетичні об'єкти в Одеській області вночі 31 серпня. Окупанти вдарили по чотирьох об'єктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"Ворог продовжує енергетичний терор Одеської області. Під час нічної атаки атаковано чотири енергетичні обʼєкти ДТЕК", - йдеться у повідомленні.

Енергетики зазначили, що як тільки отримають дозвіл від військових та рятувальників, відразу розпочнуть огляд обладнання та аварійно-відновлювальні роботи.

Удар по Одеській області

Цієї ночі армія РФ атакувала дронами Одеську область. Найбільше постраждало місто Чорноморськ та його околиці.

Ворожі дрони залишили без світла 29 тисяч абонентів у Чорноморську.

В деяких локаціях у місті спалахнули пожежі. Рятувальники ДСНС показали наслідки удару по Одеській області. Одна людина постраждала.

Загалом в ніч на 31 серпня росіяни випустили по Україні 142 дрони. Сили ППО знешкодили 126 дронів різних типів на півночі, півдні та сході країни.

