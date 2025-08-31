ua en ru
Атака дронів на Одеську область: рятувальники показали кадри наслідків

Одеська область, Неділя 31 серпня 2025 08:44
Фото: рятувальники загасили пожежі після атаки дронів на Одеську область (t.me/dsns_telegram)
Автор: Дмитро Левицький

Рятувальники загасили пожежі, які спалахнули через атаку російських дронів на Одеську область у ніч на 31 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію в Telegram-каналі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як розповіли рятувальники, в результаті масованої російської атаки постраждала одна людина. Також спалахнули пожежі на обʼєктах енергетичної інфраструктури та були пошкоджені приватні житлові будинки зі складським приміщенням.

"Вогнеборці спільно з добровольцями оперативно їх (пожежі - ред.) ліквідували", - зазначили в ДСНС.

Рятувальники також показали фото та відео роботи над ліквідацією займань внаслідок ворожої атаки.

Атака дронів на Одеську та Дніпропетровську області

У ніч на 31 серпня російська армія атакувала Одеську область ударними дронами. Як повідомляв очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, під атакою опинилося місто Чорноморськ. Там безпілотники пошкодили енергетичну інфраструктуру, залишивши місто без електроенергії.

Крім цього, вибухи цієї ночі лунали й у Дніпропетровській області. Там після попереджень військових про російські дрони чули вибухи у Павлограді. Місто вже вдруге за два дні опиняється під ворожою атакою.

