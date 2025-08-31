Атака дронів на Одеську область: рятувальники показали кадри наслідків

Рятувальники загасили пожежі, які спалахнули через атаку російських дронів на Одеську область у ніч на 31 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію в Telegram-каналі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як розповіли рятувальники, в результаті масованої російської атаки постраждала одна людина. Також спалахнули пожежі на обʼєктах енергетичної інфраструктури та були пошкоджені приватні житлові будинки зі складським приміщенням.

"Вогнеборці спільно з добровольцями оперативно їх (пожежі - ред.) ліквідували", - зазначили в ДСНС.

Рятувальники також показали фото та відео роботи над ліквідацією займань внаслідок ворожої атаки.