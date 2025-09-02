RU

Удар РФ по Одесской области: без света остаются более 10 тысяч семей

Фото: в Одесской области без света остаются более 10 тысяч семей (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Войска РФ сегодня ночью, 2 сентября, атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В результате обстрела более 10 тысяч человек остаются без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОГА Олега Кипера.

"В Одесском районе продолжается ликвидация последствий вражеской атаки: энергетики работают в круглосуточном режиме", - отметил Кипер.

По его словам, благодаря слаженным действиям энергетиков в течение последних суток удалось восстановить электроснабжение для 15,4 тысячи семей. В частности, после введения в работу трансформатора была запитана половина города Черноморск, вернув свет 13 тысячам абонентов.

"К сожалению, восстановительные работы являются достаточно сложными и требуют значительного времени из-за серьезности повреждений. Сейчас без электроэнергии временно остаются еще 10,6 тысячи семей. Специалисты прилагают максимум усилий для скорейшей ликвидации последствий обстрела", - добавил глава Одесской ОГА.

 

Удар по Одесской области

Напомним, 31 августа армия РФ атаковала дронами Одесскую область. Больше всего пострадал город Черноморск и его окрестности. Вражеские дроны оставили без света 29 тысяч абонентов в Черноморске.

По данным ДТЭК, оккупанты ударили по четырем объектам энергетики. В некоторых локациях в городе вспыхнули пожары. Спасатели ГСЧС показали последствия удара по Одесской области. Один человек пострадал.

