Удар РФ по Одещині: зруйновано базу відпочинку, частково зникло світло

За його даними, у Білгород-Дністровському районі комунальні служби та рятувальники ДСНС продовжують роботи з ліквідації наслідків ворожого обстрілу.

"На жаль, в результаті атаки 60-річна жінка загинула, 66-річний та 49-річний чоловіки отримали поранення", - написав Кіпер.

Там спричинено руйнування та пошкодження приміщень баз відпочинку у курортній зоні.

А ось місто Татарбунари - постраждало найбільше. Там частково відключено енергопостачання - без світла близько 800 абонентів. Наразі енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків та відновленням електромереж.

Водопостачання не припинялося.

Нічна атака 23 вересня

Вчора ввечері Російська Федерація атакувала територію України групами ударних "Шахедів". Росіяни також застосували ракети - сигнал повітряної тривоги було оголошено у різних регіонах.

У ніч на 23 вересня, з 21:00 22 вересня, противник атакував трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 та 115-ма ударними БпЛА типу "Шахед", "Гербера" і безпілотниками інших типів.

Ми писали, що пізно ввечері 22 вересня росіяни атакували об'єкт критичної інфраструктури в Чернігові. Окрім того ворог авіабомбами та дронами вдарив по Запоріжжю - там пошкоджено цивільну житлову інфраструктуру, загинула людина.