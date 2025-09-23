Який вигляд має центр міста Татарбунари на Одещині після ракетного удару РФ (фото)

В ніч на 23 вересня росіяни атакували балістичними ракетами Білгород-Дністровський район Одеської області. Під удар потрапив центр міста Татарбунари.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську обласну прокуратуру.

Прокуратура показала кадри з місця ракетної атаки. На фото видно пожежу та зруйновані будівлі, понівечені конструкції, уламки та сміття, розкидані по вулиці. Комунальні служби розчищають дорогу, а будівлі навколо мають значні пошкодження.

Внаслідок атаки загинула одна цивільна особа - 60-річна жінка. Ще двоє чоловіків, 66 та 49 років, отримали поранення. Один із постраждалих перебуває у лікарні.

Також знищено будівлі двох баз відпочинку, пошкоджено ще три, а також чотири офісні приміщення та три автомобілі. На місці працюють прокурори спільно зі співробітниками СБУ та поліції.

За фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини розпочато досудове розслідування за правовою кваліфікацією - ч. 2 ст. 438 КК України.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що російські війська завдали удару по Татарбунарам балістичними ракетами. За офіційними даними, армія РФ цілеспрямовано атакувала об’єкт інфраструктури, однак який саме - не уточнюється.

Фото: наслідки ракетного удару РФ по місту Татарбунари (od.gp.gov.ua)

Що відомо про Татарбунари

Татарбунари - невелике місто в Білгород-Дністровському районі Одеської області з населенням близько 10 тисяч людей. Воно розташоване на півдні регіону, неподалік від озера Сасик (Кундук).

Місто знаходиться на перетині важливих автошляхів: міжнародної траси М15 Одеса - Рені, яка веде до кордону з Румунією, а також доріг місцевого значення Т1627 і Т1610.

Відстань до тимчасово окупованого Криму становить приблизно 200 кілометрів.